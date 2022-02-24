Дакота Джонсон, Деми Мур и другие звезды, которые выходят на красные дорожки в одних бра: фото

Многие модные инфлюэнсеры сегодня все чаще надевают мини-топы, бюстье и другие элементы белья с костюмами-двойками, блейзерами и джинсами. Звезды во главе с Дакотой Джонсон также не отстают от тренда и выбирают эффектные образы с бра и корсетами для ярких появлений на светских мероприятиях.

На одной из красных дорожек актриса появилась в изящном кружевном корсете Gucci, который она дополнила брутальными кожаными брюками черного цвета и ремнем в тон. Поверх звезда не стала ничего надевать, закончив образ сияющим ожерельем и кольцами.