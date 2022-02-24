Дакота Джонсон, Деми Мур и другие звезды, которые выходят на красные дорожки в одних бра: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Многие модные инфлюэнсеры сегодня все чаще надевают мини-топы, бюстье и другие элементы белья с костюмами-двойками, блейзерами и джинсами. Звезды во главе с Дакотой Джонсон также не отстают от тренда и выбирают эффектные образы с бра и корсетами для ярких появлений на светских мероприятиях.
На одной из красных дорожек актриса появилась в изящном кружевном корсете Gucci, который она дополнила брутальными кожаными брюками черного цвета и ремнем в тон. Поверх звезда не стала ничего надевать, закончив образ сияющим ожерельем и кольцами.
Фото: Eastnews
Элементы белья, добавленные к классическим жакетам или трикотажным кардиганам, также будут отлично смотреться в повседневных вариантах образов.
С чем сочетать и как носить кружевные корсеты абсолютно точно знает певица Бейонсе. Ранее мы рассказывали, что звезда выбрала очень интригующий верх и дополнила его мини-шортами. Больше фото в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews