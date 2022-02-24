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Дакота Джонсон, Деми Мур и другие звезды, которые выходят на красные дорожки в одних бра: фото

Мы уже рассказывали, что корсет — одна из главных тенденций весны. И похоже, что мода на «голую» одежду сохраниться еще не один сезон, ведь этот тренд уже поддержали многие звезды. Дакота Джонсон, Деми Мур, Ирина Шейк и другие знаменитые красотки показали, как носить бра и корсеты с костюмами и не только.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дакота Джонсон

Фото: Globallook

Многие модные инфлюэнсеры сегодня все чаще надевают мини-топы, бюстье и другие элементы белья с костюмами-двойками, блейзерами и джинсами. Звезды во главе с Дакотой Джонсон также не отстают от тренда и выбирают эффектные образы с бра и корсетами для ярких появлений на светских мероприятиях.

На одной из красных дорожек актриса появилась в изящном кружевном корсете Gucci, который она дополнила брутальными кожаными брюками черного цвета и ремнем в тон. Поверх звезда не стала ничего надевать, закончив образ сияющим ожерельем и кольцами.

Дакота Джонсон, Деми Мур и другие звезды, которые выходят на красные дорожки в одних бра: фото

Фото: Eastnews

Элементы белья, добавленные к классическим жакетам или трикотажным кардиганам, также будут отлично смотреться в повседневных вариантах образов.

С чем сочетать и как носить кружевные корсеты абсолютно точно знает певица Бейонсе. Ранее мы рассказывали, что звезда выбрала очень интригующий верх и дополнила его мини-шортами. Больше фото в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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