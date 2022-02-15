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Эффектный выход: Бейонсе показала, как носить мини-шорты с кружевным корсетом

Певица Бейонсе регулярно демонстрирует ультрамодные наряды. Каждый выход знаменитой артистки — буквально прогноз трендов будущего сезона. В этот раз она появилась на чемпионате по американскому футболу в мини-шортах и кружевном корсете. Разбираем наряд знаменитой красотки и учимся правильно стилизовать корсеты!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бейонсе в кружевном корсете, детали образа

Фото: Eastnews

40-летняя Бейонсе — настоящий модный трендсеттер. Почти все наряды, в которых она появлялась на публике, затем становились абсолютными хитами. И этот аутфит, мы уверены, не исключение.

Для своего появления на чемпионате «Супербоул» Бейонсе выбрала очень эффектный и необычный look. Самая трендовая деталь образа — черный корсет с отделкой из кружева Dolce&Gabbana (около 125 000 рублей). К изящному верху певица подобрала джинсовые мини-шорты и легкий жакет Off-White кремового цвета. Такой же обойдется приблизительно в 117 000 рублей (но можно поискать и более бюджетные альтернативы). Дополнила свой образ Бейонсе роскошным многослойным колье с бриллиантами и массивными серьгами из серебра. Все украшения — Messika. А завершающими штрихами стали лаковые туфли на высоком каблуке и классическая мини-сумочка.

Корсет — один из самых горячих трендов этого года. Ранее мы рассказывали, где его купить и как стилизовать. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @beyonce, GettyImages, Eastnews

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