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Шелковые комбинации, «домашние» тапочки и не только: самые удачные расслабленные образы звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Бородина

Фото: Instagram
Пушистые тапочки, пижамные костюмы, объемные рубашки и комбинации оказались любимой одеждой селебрити. Тренд на бельевой стиль держится настолько прочно, что звезды до сих пор активно применяют его как на красной дорожке, так и по дороге в аэропорт. Мы собрали подборку самых стильных расслабленных выходов.

Ксения Бородина

Фото: Instagram

Ксения Бородина выбрала пижамный костюм в полоску для велопрогулки во время отдыха в Тоскане. Аутфит дополнили золотистые сандалии-слайды, вместительная сумка-шоппер и крупные очки на цепочках с декором из бусин.

Ким Кардашьян

Фото: Globallook

Миксовать тренды – настоящая суперспособность Ким Кардашьян. Для прогулки звезда выбрала корсет с сетчатыми вставками, черные велосипедки и свободный халат-кардиган в пол. Финальный штрих расслабленного аутфита – шлепанцы с мехом.

Алена Водонаева

Фото: Instagram

Алена Водонаева проводит время с сыном в солнечном Лос-Анджелесе. Насыщенная программа требует максимального комфорта, поэтому девушка выбирает свободные спортивные костюмы пудровых оттенков, а образы дополняет домашними тапочками.

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Фото: Instagram

В арсенале звезды – розовые тапочки с кроликами, мультперсонажем Hello Kitty и неоновые с мехом. Нестандартной для города обуви Водонаева практически не изменяет и лишь изредка заменяет ее кроссовками.

Рианна

Фото: Eastnews

Во время авиаперелетов Рианна никогда не жертвует комфортом, но при этом всегда остается в тренде. На ней – черный монолук, объемный спортивный костюм и свободная джинсовка. Вместе с певицей путешествует текстильная сумка-шоппер с монограммами Christian Dior и пара меховых шлепанцев, надетых на носки.

Полина Гагарина

Фото: Instagram

Легкое платье-комбинация с анималистическим принтом Полине Гагариной явно к лицу. Оно же спасает девушку от жары в солнечном Стокгольме. Акцентный принт смотрится гармонично с плетеной сумкой и очками в оправе «кошачий глаз».

Хайди Клум

Видео: Instagram

Для похода по магазинам Хайди Клум выбрала леопардовый костюм, по крою слегка напоминающий пижаму: широкие брюки-палаццо и удлиненная сорочка oversize. А для большего комфорта – кожаные сандалии-биркенштоки и вместительная сумка кросс-боди.

Ольга Бузова

Фото: Instagram

Тотальный неон, трендовые велосипедки и микротоп Ольга Бузова дополнила полупрозрачным будуарным халатом с перьями. Модный эксперимент от певицы – сочетание экстравагантного образа с классическими белыми лодочками и жемчужными заколками.

Хлои Кардашьян

Фото: Instagram

На одном из светских мероприятий Хлои Кардашьян появилась в шелковой комбинации цвета металлик. Завершением образа в стиле девяностых стала накидка-халат в тон и лаконичные лодочки.

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