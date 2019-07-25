Шелковые комбинации, «домашние» тапочки и не только: самые удачные расслабленные образы звезд

Ксения Бородина
Ксения Бородина выбрала пижамный костюм в полоску для велопрогулки во время отдыха в Тоскане. Аутфит дополнили золотистые сандалии-слайды, вместительная сумка-шоппер и крупные очки на цепочках с декором из бусин.
Ким Кардашьян
Фото: Globallook
Миксовать тренды – настоящая суперспособность Ким Кардашьян. Для прогулки звезда выбрала корсет с сетчатыми вставками, черные велосипедки и свободный халат-кардиган в пол. Финальный штрих расслабленного аутфита – шлепанцы с мехом.
Алена Водонаева
Алена Водонаева проводит время с сыном в солнечном Лос-Анджелесе. Насыщенная программа требует максимального комфорта, поэтому девушка выбирает свободные спортивные костюмы пудровых оттенков, а образы дополняет домашними тапочками.
В арсенале звезды – розовые тапочки с кроликами, мультперсонажем Hello Kitty и неоновые с мехом. Нестандартной для города обуви Водонаева практически не изменяет и лишь изредка заменяет ее кроссовками.
Рианна
Фото: Eastnews
Во время авиаперелетов Рианна никогда не жертвует комфортом, но при этом всегда остается в тренде. На ней – черный монолук, объемный спортивный костюм и свободная джинсовка. Вместе с певицей путешествует текстильная сумка-шоппер с монограммами Christian Dior и пара меховых шлепанцев, надетых на носки.
Полина Гагарина
Легкое платье-комбинация с анималистическим принтом Полине Гагариной явно к лицу. Оно же спасает девушку от жары в солнечном Стокгольме. Акцентный принт смотрится гармонично с плетеной сумкой и очками в оправе «кошачий глаз».
Хайди Клум
Для похода по магазинам Хайди Клум выбрала леопардовый костюм, по крою слегка напоминающий пижаму: широкие брюки-палаццо и удлиненная сорочка oversize. А для большего комфорта – кожаные сандалии-биркенштоки и вместительная сумка кросс-боди.
Ольга Бузова
Тотальный неон, трендовые велосипедки и микротоп Ольга Бузова дополнила полупрозрачным будуарным халатом с перьями. Модный эксперимент от певицы – сочетание экстравагантного образа с классическими белыми лодочками и жемчужными заколками.
Хлои Кардашьян
На одном из светских мероприятий Хлои Кардашьян появилась в шелковой комбинации цвета металлик. Завершением образа в стиле девяностых стала накидка-халат в тон и лаконичные лодочки.