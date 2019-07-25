Шелковые комбинации, «домашние» тапочки и не только: самые удачные расслабленные образы звезд

Во время авиаперелетов Рианна никогда не жертвует комфортом, но при этом всегда остается в тренде. На ней – черный монолук, объемный спортивный костюм и свободная джинсовка. Вместе с певицей путешествует текстильная сумка-шоппер с монограммами Christian Dior и пара меховых шлепанцев, надетых на носки.

Полина Гагарина