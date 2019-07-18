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Пижамный костюм и патчи под глазами: Ксения Бородина выбрала необычный образ для велопрогулки

Ксения Бородина делится с фолловерами фотографиями с отдыха в Тоскане. Сегодня 36-летняя телеведущая отправилась на велопрогулку по Форте-деи-Марми в максимально расслабленном образе.

Звезда вдохновилась размеренными итальянскими буднями, и аутфит подобрала соответствующий. На Ксении — пижамный костюм в полоску с легкой рубашкой oversize и широкими брюками-палаццо. Дополняет двойку ярко-оранжевый топ и сандалии-слайды в оттенке «золотистый металлик». Пара стильных штрихов — крупные квадратные очки на цепочках с декором из жемчуга и сумка-шоппер в бело-розовую полоску.

Фото: Instagram

Привлекательность образа Бородиной — в его естественности и непринужденности. Волосы завязаны в пучок, на лице — ни капли макияжа.

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Фото: Instagram

Бьюти-процедуры звезда решила сделать прямо во время прогулки, выйдя на улицы курортного городка с патчами под глазами.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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