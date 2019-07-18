Пижамный костюм и патчи под глазами: Ксения Бородина выбрала необычный образ для велопрогулки

Звезда вдохновилась размеренными итальянскими буднями, и аутфит подобрала соответствующий. На Ксении — пижамный костюм в полоску с легкой рубашкой oversize и широкими брюками-палаццо. Дополняет двойку ярко-оранжевый топ и сандалии-слайды в оттенке «золотистый металлик». Пара стильных штрихов — крупные квадратные очки на цепочках с декором из жемчуга и сумка-шоппер в бело-розовую полоску.