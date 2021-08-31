Большой босс: 10 остромодных брючных костюмов для встречи с осенью
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Фото: Instagram @beyonce
Выбор Passion.ru
Мы собрали 10 актуальных моделей, среди которых и строгая классика, и акцентные цвета. Листайте галерею, чтобы выбрать своих фаворитов!
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Фото: Архивы пресс-служб
Модная практика
Елена Перминова предлагает знакомиться не только с новыми коллекциями, но и заглядывать на винтажные маркеты. Здесь однозначно есть чем поживиться: например, модель выбрала мужской брючный костюм цвета графита, который замиксовала с неоновой футболкой Paco Rabanne. Дополнили аутфит классические белые кеды, сумка Bottega Veneta Jodie и спортивные очки-маска Prada.
Фото: Instagram @lenaperminova
Безупречно скроенный костюм — это долгоиграющая акция, инвестиция в которую станет самой выгодной. Двойку можно носить как вместе, так и отдельно, составляя десятки новых сочетаний. Например, Эльза Хоск не побоялась неонового салатового цвета, в который одевается с ног до головы. А для вечеринок — носит удлиненный жакет вместо платья в паре с туфлями Amina Muaddi.
Фото: Instagram @hoskelsa
А на примере Перниль Тейсбек можно увидеть, как эффектно смотрится акцентный жакет в паре с базой — легинсами или джинсами из черного денима.
Фото: Instagram @pernilleteisbaek
Обзавестись идеальным черным костюмом — всегда хорошая идея (доказано Матильдой Шнуровой). Бизнесвумен выбрала блейзер «плечистого» силуэта и брюки-клеш с разрезами. Дополняют образ кипенно-белые туфли и неоновая сумка Coperni — прием с правильной расстановкой акцентов стоит взять на вооружение.
Фото: Instagram @matilda.shnurova
Обратите внимание на кожу: на осень — стильно и многофункционально. Вечером Хейли Бибер носит total look из кожи в паре с крошечным топом и минималистичными босоножками, а днем оставляет один жакет, который рифмует с джинсами и брутальными ботинками.
Фото: Eastnews
Еще одна базовая деталь, которая переносится из летнего гардероба в осенний, — белые джинсы. Как стильно обыграть их в образах — читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / Архивы прессс-служб
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