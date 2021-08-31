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Большой босс: 10 остромодных брючных костюмов для встречи с осенью

Брючные костюмы составили серьезную конкуренцию платьям, причем как в офисе, так и на вечеринках. В образах звезд их действительно много: Бейонсе щеголяет в клетчатом Vivienne Westwood, Елена Перминова выбирает винтаж, а испанская королева Летиция носит любимый Roberto Torretta уже больше 4 лет. Мы решили сдать явки и пароли, где можно приобрести безупречную двойку на любой бюджет — запоминайте!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бейонсе

Фото: Instagram @beyonce

Выбор Passion.ru

Мы собрали 10 актуальных моделей, среди которых и строгая классика, и акцентные цвета. Листайте галерею, чтобы выбрать своих фаворитов!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Блейзер Studio 29, 8 900 руб; брюки Studio 29, 5 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Модная практика

Елена Перминова предлагает знакомиться не только с новыми коллекциями, но и заглядывать на винтажные маркеты. Здесь однозначно есть чем поживиться: например, модель выбрала мужской брючный костюм цвета графита, который замиксовала с неоновой футболкой Paco Rabanne. Дополнили аутфит классические белые кеды, сумка Bottega Veneta Jodie и спортивные очки-маска Prada.

Елена Перминова

Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Безупречно скроенный костюм — это долгоиграющая акция, инвестиция в которую станет самой выгодной. Двойку можно носить как вместе, так и отдельно, составляя десятки новых сочетаний. Например, Эльза Хоск не побоялась неонового салатового цвета, в который одевается с ног до головы. А для вечеринок — носит удлиненный жакет вместо платья в паре с туфлями Amina Muaddi.

Эльза Хоск

Эльза Хоск

Фото: Instagram @hoskelsa

А на примере Перниль Тейсбек можно увидеть, как эффектно смотрится акцентный жакет в паре с базой — легинсами или джинсами из черного денима.

Перниль Тейсбек

Перниль Тейсбек

Фото: Instagram @pernilleteisbaek

Обзавестись идеальным черным костюмом — всегда хорошая идея (доказано Матильдой Шнуровой). Бизнесвумен выбрала блейзер «плечистого» силуэта и брюки-клеш с разрезами. Дополняют образ кипенно-белые туфли и неоновая сумка Coperni — прием с правильной расстановкой акцентов стоит взять на вооружение.

Матильда Шнурова

Матильда Шнурова

Фото: Instagram @matilda.shnurova

Обратите внимание на кожу: на осень — стильно и многофункционально. Вечером Хейли Бибер носит total look из кожи в паре с крошечным топом и минималистичными босоножками, а днем оставляет один жакет, который рифмует с джинсами и брутальными ботинками.

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Еще одна базовая деталь, которая переносится из летнего гардероба в осенний, — белые джинсы. Как стильно обыграть их в образах — читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / Архивы прессс-служб

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