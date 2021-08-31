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Большой босс: 10 остромодных брючных костюмов для встречи с осенью

Брючные костюмы составили серьезную конкуренцию платьям, причем как в офисе, так и на вечеринках. В образах звезд их действительно много: Бейонсе щеголяет в клетчатом Vivienne Westwood, Елена Перминова выбирает винтаж, а испанская королева Летиция носит любимый Roberto Torretta уже больше 4 лет. Мы решили сдать явки и пароли, где можно приобрести безупречную двойку на любой бюджет — запоминайте!