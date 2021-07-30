Звезды нашли самый модный (и странный) головной убор лета: фото

Рианна, например, смело разгуливает в шубах летом, носит меховые панамы — и вам советует. Последние, собственно, и есть тот самый микротренд, о котором все говорят. Елена Перминова умилила Instagram селфи в подобной, на котором она кормит новорожденного сына Сашу. Любопытно, что идея в точности позаимствована у ангела Victoria’s Secret Эльзы Хоск, за стилем которой подглядывает российская фэшионистка. На прогулки с ребенком головной убор берет и Джиджи Хадид, которой он помогает спрятаться от любопытных взглядов и камер папарацци.

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