passion.ru

Звезды нашли самый модный (и странный) головной убор лета: фото

Этим летом погода держит нас в тонусе: и балует теплом, и наказывает жарой без правил, и льет непрерывные дожди. Приходится подстраиваться и не прятать осенние вещи в дальний ящик. В этом сезоне звезды уже носили шлепанцы с шерстяными носками, дубленки с микроплатьями и тренчи на голое тело. Пришел черед самого модного головного убора, который заметно потеснил даже плетеные шляпки-канотье.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Рианна

Фото: Instagram @badgalriri

Рианна, например, смело разгуливает в шубах летом, носит меховые панамы — и вам советует. Последние, собственно, и есть тот самый микротренд, о котором все говорят. Елена Перминова умилила Instagram селфи в подобной, на котором она кормит новорожденного сына Сашу. Любопытно, что идея в точности позаимствована у ангела Victoria’s Secret Эльзы Хоск, за стилем которой подглядывает российская фэшионистка. На прогулки с ребенком головной убор берет и Джиджи Хадид, которой он помогает спрятаться от любопытных взглядов и камер папарацци.

Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!

Собираетесь в отпуск? Мы нашли 10 эффектных плетеных шляп, которые пригодятся и на пляже, и в городе. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Instagram / Eastnews

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!