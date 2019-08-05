Туфли Клеопатры, «бриллиантовый» бюстгальтер и еще 6 самых дорогих вещей в мире моды

Сумка «Тысяча и одна ночь» от Mouawad, $3,8 млн
Фото: Eastnews
Ювелиры швейцарского дома Mouawad создали самую дорогую вечернюю сумочку в мире. Аксессуар носит название «Тысяча и одна ночь», и это неспроста. Каркас в виде сердца украшает россыпь из 4 517 бриллиантов, общим весом в 383 карата. В 2011 году клатч стал мировым рекордсменом и был занесен в Книгу Гиннесса.
Туфли Passion Diamond Shoes, $17 млн
Фото: Eastnews
Туфли Клеопатры (Passion Diamond Shoes) – вариация на тему классических лодочек, но с размахом. Самая дорогая в мире пара обуви сделана из золота, натуральной кожи, шелка и буквально усыпана бриллиантами. Туфли изготавливают ювелиры бренда Passion по заказу пятизвездочного отеля Бурдж-эль-Араб (Дубай). На создание одной пары уходит 9 месяцев кропотливой работы, поэтому модель представлена в единственном 36 размере. Другие размеры изготавливаются индивидуально, по специальному заказу клиента.
Кольцо Shawish The World’s First Diamond, $70 млн
Фото: Eastnews
И снова швейцарцы! На этот раз женевский ювелирный дом Shawish Jewelry побил все мировые рекорды, создав кольцо из увесистого бриллианта в 150 карат. На его дизайн и изготовление у мастеров бренда ушло больше года. Особенностью украшения является то, что он был сформирован из цельного драгоценного камня, что является крайне сложным с технической точки зрения процессом.
Шляпка Chapeau d'Amour, $2,7 млн
Фото: GettyImages
«Шляпа любви» (Chapeau d'Amour) была изготовлена модельером Луи Мариеттом в 2009 году. Тогда его друг, работавший в торговом доме Harrods, предложил мастеру создать нечто особенное ко дню открытия отдела дамских шляпок. Реальность превзошла все ожидания. Для сказочного головного убора Мариетт использовал редкую платиновую ткань, перья, бриллианты и аметисты – все материалы были собраны из разных точек планеты. Кропотливый процесс создания шляпки занял несколько недель: мастер вручную выжигал розы, создавал роскошные переплетения плюща.
Часы Joaillene Manchette, $26 млн
Фото: Архивы пресс-служб/W-automatique
Швейцарские часовщики прославились не только своим мастерством. Им удалось создать самые дорогие часы в мире! Выпустил их бренд Jaeger-LeCoultre (сейчас - Joaillene Manchette). Дизайн часов больше напоминает роскошный браслет: массивный ремешок из белого золота, инкрустированный ониксом и 576 бриллиантами, и миниатюрный циферблат, покрытый сапфировым стеклом. Примечательно, что производитель до сих пор не нашел покупателя, которому эти часы были бы по карману.
Бюстгальтер Red Hot Fantasy от Victoria's Secret, $15 млн
Фото: GettyImages
Некоторые модели нижнего белья явно трудно прятать под одеждой, ведь они – настоящие шедевры ювелирного искусства. В начале нулевых супермодель Жизель Бюндхен стала лицом бренда Victoria’s Secret, продемонстрировав самый дорогой бюстгальтер в мире. Чашечки бра были усыпаны драгоценными камнями, среди которых – тайские рубины весом более 350 карат.
Ткань из лотоса от Loro Piana (от $5 тыс)
Итальянский бренд Loro Piana выпускает одежду из необычного материала, который производят из стеблей лотоса. Каждый из них состоит из тончайших волокон, которые необходимо успеть обработать за 24 часа. Чтобы набрать нужную толщину нити необходимо 5 стеблей – работа исключительно ручная, и в месяц получается соткать не более 50 метров готового материала.
Жемчуг конк ($4 тыс – $15 тыс за карат)
Фото: Dpa
В раковине моллюска с говорящим названием Королевский стромбус зарождается крохотное сокровище. Его поиск – кропотливая работа, так как на десятки тысяч раковин может прийтись всего одна действительно ценная жемчужина розового цвета. Вес варьируется от 2 до 8 карат, крупные жемчужины конк – большая редкость. Поэтому и стоимость карата может доходить до $15 тыс!
Текст: Полина Гераскина
Фото: Eastnews, GettyImages, Instagram, архивы пресс-служб
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