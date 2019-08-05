Туфли Клеопатры, «бриллиантовый» бюстгальтер и еще 6 самых дорогих вещей в мире моды

И снова швейцарцы! На этот раз женевский ювелирный дом Shawish Jewelry побил все мировые рекорды, создав кольцо из увесистого бриллианта в 150 карат. На его дизайн и изготовление у мастеров бренда ушло больше года. Особенностью украшения является то, что он был сформирован из цельного драгоценного камня, что является крайне сложным с технической точки зрения процессом.

Шляпка Chapeau d'Amour, $2,7 млн