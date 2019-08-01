Бодипозитив против «ангелов» с обложки: шоу Victoria's Secret находится под угрозой срыва

2019 год ознаменовался подъемом феминизма и бодипозитива, и на этой волне бренд, пропагандирующий безупречные тела, потерял свое влияние. Некогда женщины, глядя на длинноногих моделей с буквально выверенными пропорциями, возлагали на продукцию большие ожидания. Покупая белье, каждая мечтала о том, чтобы увидеть в зеркале того самого «ангела» с шелковистой кожей без единого изъяна – гениальный маркетинговый ход. По мнению общественности, шоу Victoria’s Secret – один из главных источников комплексов среди женщин, что заметно снизило его рейтинги в этом году.