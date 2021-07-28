Сиять! Украшайте тело стразами, как Матильда Шнурова, Дина Саева и другие

Дина Саева обклеила изумрудными кристаллами разных форм и размеров зону декольте, и это отличная альтернатива тяжеловесным колье. Матильда Шнурова в честь дня рождения на Миконосе не только нарастила волосы до пояса, но и дополнила затейливыми узорами из страз линию ключиц и предплечья. Не так давно к тренду присоединилась и модель Фрида Аасен: норвежская красотка использовала золотистое флэш-тату в виде минималистичной линии вдоль живота. Классика жанра — стразы в мейкапе, которые теперь можно носить и днем, и вечером. Больше образов — в нашей фотогалерее.

Ранее мы рассказывали о платьях, которые заставят мужчин понервничать. Пример берите с Оливии Калпо, Ким Кардашьян, Бейонсе и других знаменитостей, а вдохновение ищите в материале Passion.ru.