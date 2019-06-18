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Серьги с ракушками, кольца с морскими звездами и другие самые актуальные аксессуары этого сезона

Где бы вы ни находились и что бы не носили этим летом, любой ваш выход станет свежим и интересным, если сопроводить его правильными аксессуарами. Самые модные из них — ищите в подборке, которую составил для своих читательниц Passion.ru.

Украшения с ракушками

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Колье Herald Rercy, 4 700 руб.

Фото: архивы пресс-служб

Ракушки, морские звезды и другие обитетели подводного мира в этом сезоне должны активно сопровождать всевозможные украшения. Не только на пляже с бикини, но и в офисе с белой блузой или повседневным платьем — такие изделия сегодня будут уместны буквально везде и со всем. Насколько сильно курортный настрой будет исходить от вашего образа — решать вам. В зависимости от этого выбирайте массивные колье со множеством аутентичных раковин или лаконичные браслеты с небольшой позолоченной ракушкой.

Сандалии

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Сандалии Mango, 5999 руб.

Фото: архивы пресс-служб

Самым модным вариантом повседневной обуви в этом сезоне стали сандалии на плоской подошве. Со множеством перемычек и на завязках, как у Mango, в спортивном стиле, как у Zara или Bershka, или кожаные, как предлагают Vagabond или 12storeez, — любую из этих версий носите текущим летом и в пир, и в мир. Причем наиболее эффектно они будут смотреться с контрастными себе вещами: спортивные сандалии с легкими летящими юбками и платьями, а минималистичные и открытые — с брючными костюмами изо льна.

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31Gate, 3890 руб.

Фото: архивы пресс-служб

Не менее актуальный вариант — сандалии-«слайды» (от англ. slide — «скользить»). Их кожаные версии смело носите как с истинно летними сарафанами, так и с самыми строгими жакетами.

Очки с цепочкой

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Topshop, 1033 руб.

Фото: архивы пресс-служб

Если прошлым летом самыми модными солнцезащитными очками считались исключительно те, что в узкой оправе, то в этом сезоне в центре внимания любые очки, если они сопровождены цепочкой. С массивными звеньями, декоративные из бусин или многоярусные тонкие — выбирайте цепь на свой вкус и носите практичный аксессуар везде, где только пожелаете.

Соломенные шляпы и козырьки

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Jacquemus, 21 998 руб.

Фото: архивы пресс-служб

Не просто шляпы, а самые роскошные и фотогеничные из них — объект желания каждой модницы в этом сезоне. При выборе следует руководствоваться правилом «Чем больше, тем лучше» и ориентироваться на модель от Симона Порта Жакмю, которая отлично защищает от солнца не только голову, но и все остальное.

Панамы

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Панама Oysho, 1999 руб.

Фото: архивы пресс-служб

Вариант модного головного убора для тех, кто готов к экспериментам со стилем, — панамы или зюйдвестки, как у рыбака. Носить предлагается не только с расслабленными и аутдор-образами, но и с вполне классическими аутфитами.

Сумки из рафии

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H&M, 3299руб.

Фото: архивы пресс-служб

Сундучки, мешочки, круглые, причудливых форм или в виде шоперов — плетеные сумки всех мастей носите этим летом не только на пляже, но и в городе.

Еще больше актуальных сумок на этот сезон мы собрали для вас здесь.

Текст: Алена Евгеньева

Фото: архивы пресс-служб

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