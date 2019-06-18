Серьги с ракушками, кольца с морскими звездами и другие самые актуальные аксессуары этого сезона

Сундучки, мешочки, круглые, причудливых форм или в виде шоперов — плетеные сумки всех мастей носите этим летом не только на пляже, но и в городе.

Еще больше актуальных сумок на этот сезон мы собрали для вас здесь.

Текст: Алена Евгеньева

Фото: архивы пресс-служб

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