От деревянных бусин до пластика: 7 актуальных моделей сумок для летнего сезона

Сумка из рафии
Что, как не соломенная плетеная сумка, напоминает нам о лете? Этот аксессуар из рафии будет отлично сочетаться по текстуре с гладкими материалами в одежде, такими как шелк, лен и хлопок. Так что смело надевайте легкое летнее платье вместе с такой сумкой хоть в городе, хоть на курорте! Сумка из рафии также встречается в абсолютно разных вариациях — от большого шопера до миниатюрного клатча, что позволяет брать ее на любое событие или мероприятие. Например, вместительная плетеная сумка идеальна для путешествий и пляжа, а малогабаритная сумка-тоут отлично подойдет для вечеринки или ужина на берегу океана.
Пластиковая прозрачная сумка
Для смелых и неординарных личностей идеально подойдет прозрачная сумка из пластика (да-да, все содержимое будет видно окружающим!) Однако если вы хотите положить туда что-то особо важное, рекомендуем дополнить такой дерзкий аксессуар какой-нибудь яркой косметичкой или органайзером с принтом, в который можно сложить ключи и деньги. Пластиковая прозрачная сумка может быть как бесцветной, так и с оттенком — выбирайте, что вам придется по вкусу больше. Любой вариант такой сумки прекрасно дополнит как вечерний наряд, так и более нейтральный минималистичный look.
Сумка из деревянных бусин
С этим аксессуаром вы точно не останетесь незамеченной! Хоть сумка из деревянных бусин и является одним из самых непрактичных трендов этого сезона, она безусловно имеет место быть в вашем летнем гардеробе. Сумка из бусин отлично будет смотреться на контрасте с базовыми летними вещами — просторным платьем цвета фуксии, полупрозрачной белой рубашкой или даже с деловым костюмом!
Сумка неонового оттенка
Кислотно-ядовитые цвета этим летом будут точно смотреться актуально и свежо. Сумка неонового желтого, розового или зеленого в сочетании с базовыми нейтральными вещами придаст интересный акцент look’у. В зависимости от формы сумки можно комбинировать неоновый аксессуар с разными стилями одежды — к расслабленному спортивному подойдет кислотная поясная сумка, а гламурный ночной аутфит прекрасно дополнит структурированный неоновый клатч.
Вязаные сумки
Сумки с крупным плетением и даже сумки-авоськи — один из главных трендов этого сезона, как и в прошлом году. Сумки, которые использовали наши бабушки и мамы для покупок в продуктовом магазине, теперь используются как креативное дополнение к образу. Смело берите авоську яркого цвета и комбинируйте ее с базовым расслабленным образом или даже с брючным костюмом.
Гипертрофированная сумка-клатч
Спору нет — данная модель подойдет далеко не для всех, но если вы открыты к экспериментам и хотите выделиться из серой массы, то вам определенно необходимо приобрести габаритную сумку-клатч. Данный тренд актуален для небольших перебежек и для тех, кто кладет в сумку немного вещей.
Микро-сумки
Завершает наш список ироничные миниатюрные сумки, которые похожи больше на брелок, чем на практичный аксессуар. Однако это не мешает вам положить туда банковскую карточку и пудру — что еще может понадобиться на вечернем летнем променаде?
Текст: Оксана Кривова
Фото: архивы пресс-служб
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