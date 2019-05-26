От деревянных бусин до пластика: 7 актуальных моделей сумок для летнего сезона

Что, как не соломенная плетеная сумка, напоминает нам о лете? Этот аксессуар из рафии будет отлично сочетаться по текстуре с гладкими материалами в одежде, такими как шелк, лен и хлопок. Так что смело надевайте легкое летнее платье вместе с такой сумкой хоть в городе, хоть на курорте! Сумка из рафии также встречается в абсолютно разных вариациях — от большого шопера до миниатюрного клатча, что позволяет брать ее на любое событие или мероприятие. Например, вместительная плетеная сумка идеальна для путешествий и пляжа, а малогабаритная сумка-тоут отлично подойдет для вечеринки или ужина на берегу океана.

Пластиковая прозрачная сумка