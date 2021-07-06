Серьги-креветки и оберег для слонов: 5 необычных аксессуаров лета

Серьги-креветки

Самые странные формы серег можно встретить в коллекциях Schiaparelli, правда, не все совместимы с жизнью вне подиума. Модный дом предлагает носить третье ухо, баклажаны-гиганты и лишнюю пару глаз. Все — гипертрофированных размеров, до плеч.

Мы нашли менее эпатажную, но не менее яркую альтернативу у испанского бренда Rod Almayate. Среди моделей можно встретить креветки с глазами-жемчужинами, танцующие ноги и пластыри.