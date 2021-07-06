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Серьги-креветки и оберег для слонов: 5 необычных аксессуаров лета

Легких путей не ищем, а добавляем в летние луки аксессуары самых необычных форм. В чем связь между серьгами, креветками, сумками и слонами мы непременно расскажем в нашей подборке из пяти затейливых вещиц, которые пригодятся вам. А пока — вносите в свой wish-лист все самое классное. Итак, нужное — подчеркнуть!
Серьги-креветки и оберег для слонов: 5 необычных аксессуаров лета

Серьги-креветки

Самые странные формы серег можно встретить в коллекциях Schiaparelli, правда, не все совместимы с жизнью вне подиума. Модный дом предлагает носить третье ухо, баклажаны-гиганты и лишнюю пару глаз. Все — гипертрофированных размеров, до плеч.

Мы нашли менее эпатажную, но не менее яркую альтернативу у испанского бренда Rod Almayate. Среди моделей можно встретить креветки с глазами-жемчужинами, танцующие ноги и пластыри.

Rod Almayate (poisondrop.ru), 35 600 руб.

Rod Almayate (poisondrop.ru), 35 600 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Серьги-волосы

Настоящую экзотику можно найти у российского бренда Chervonsky, который украшает одежду волосами и уникальными принтами по их мотивам. Если когда-то локоны волос прятали в серебряные кулоны-талисманы, то теперь вся магия на виду. Пряди можно выбрать по настроению: от светло-русых до пламенно-рыжих.

Серьги Chervonsky, 5 000 руб.

Серьги Chervonsky, 5 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Кольцо, чтобы красиво делать селфи

Instagram уже давно захватил нас — отпираться бесполезно. Пока ведется активная борьба против эффектов, фильтров и фейстюна, мы находим альтернативные способы украсить любое селфи в зеркало. Создатели Avgst, например, считают, что одного кольца с цепочкой и подвеской из белого золота, вдохновленного черно-белым фото Жанны Моро, достаточно.

Кольцо Avgst, 19 800 руб.

Кольцо Avgst, 19 800 руб.

Сумка-оберег для слонов

В забавных сумках Elephant трудно не узнать почерк Loewe. Вариаций на тему много, но обратить внимание стоит на крошечного «слоненка» из африканской ткани «шука», вручную сотканную женщинами кенийского племени Самбуру. Стоит аксессуар, который уже давно облюбовала Наталья Водянова, 1650 долларов (около 121 200 рублей). Немало, зато 100% выручки от продаж идет на спасение дикой природы, а именно — на кампанию по остановке продажи слоновой кости, ради которой браконьеры убивают слонов.

На Наталье: сумка Loewe, 125 000 руб.

На Наталье: сумка Loewe, 125 000 руб.

Фото: Instagram @natasupernova

Клоги с эффектом тай-дай

Сколько бы ни появлялось расцветок резиновых клогов, однозначно хочется все. В этом сезоне мы снова празднуем возвращение tie-dye, и отметить его предлагаем ультраяркой парой с кислотными паттернами и яркими украшениями-джибитсами.

Crocs, цена по запросу.

Crocs, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Ранее мы рассказывали, о самых модных головных уборах на лето. В топе — плетеные шляпы и панамы. Какие из них претендуют на место в вашем гардеробе и как их носить — рассказываем здесь.

Фото: Globallook / архивы пресс-служб

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