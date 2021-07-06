Серьги-креветки и оберег для слонов: 5 необычных аксессуаров лета
Серьги-креветки
Самые странные формы серег можно встретить в коллекциях Schiaparelli, правда, не все совместимы с жизнью вне подиума. Модный дом предлагает носить третье ухо, баклажаны-гиганты и лишнюю пару глаз. Все — гипертрофированных размеров, до плеч.
Мы нашли менее эпатажную, но не менее яркую альтернативу у испанского бренда Rod Almayate. Среди моделей можно встретить креветки с глазами-жемчужинами, танцующие ноги и пластыри.
Фото: Архивы пресс-служб
Серьги-волосы
Настоящую экзотику можно найти у российского бренда Chervonsky, который украшает одежду волосами и уникальными принтами по их мотивам. Если когда-то локоны волос прятали в серебряные кулоны-талисманы, то теперь вся магия на виду. Пряди можно выбрать по настроению: от светло-русых до пламенно-рыжих.
Фото: Архивы пресс-служб
Кольцо, чтобы красиво делать селфи
Instagram уже давно захватил нас — отпираться бесполезно. Пока ведется активная борьба против эффектов, фильтров и фейстюна, мы находим альтернативные способы украсить любое селфи в зеркало. Создатели Avgst, например, считают, что одного кольца с цепочкой и подвеской из белого золота, вдохновленного черно-белым фото Жанны Моро, достаточно.
Сумка-оберег для слонов
В забавных сумках Elephant трудно не узнать почерк Loewe. Вариаций на тему много, но обратить внимание стоит на крошечного «слоненка» из африканской ткани «шука», вручную сотканную женщинами кенийского племени Самбуру. Стоит аксессуар, который уже давно облюбовала Наталья Водянова, 1650 долларов (около 121 200 рублей). Немало, зато 100% выручки от продаж идет на спасение дикой природы, а именно — на кампанию по остановке продажи слоновой кости, ради которой браконьеры убивают слонов.
Фото: Instagram @natasupernova
Клоги с эффектом тай-дай
Сколько бы ни появлялось расцветок резиновых клогов, однозначно хочется все. В этом сезоне мы снова празднуем возвращение tie-dye, и отметить его предлагаем ультраяркой парой с кислотными паттернами и яркими украшениями-джибитсами.
Фото: Архивы пресс-служб
Ранее мы рассказывали, о самых модных головных уборах на лето. В топе — плетеные шляпы и панамы. Какие из них претендуют на место в вашем гардеробе и как их носить — рассказываем здесь.
Фото: Globallook / архивы пресс-служб
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