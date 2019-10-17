Овнам — практичный шоппер, Тельцам — элегантный пошет: как выбрать идеальную сумку по знаку зодиака

Творческие Рыбы всегда открыты любым модным приемам. Они любят необычные вещи, бережно хранят винтаж и нередко отдают предпочтение самым причудливым формам и цветам, особенно тем, что ассоциируются с их стихией – синий, голубой, зеленый.

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