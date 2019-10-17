Овнам — практичный шоппер, Тельцам — элегантный пошет: как выбрать идеальную сумку по знаку зодиака
Овен
Фото: Архивы пресс-служб
Импульсивные Овны легко идут на самые неожиданные авантюры и не любят, когда на их пути попадаются барьеры. Резкая смена планов после рабочего дня в офисе? Отлично, ведь в большой вместительной сумке-шоппере всегда есть место для пары сменной обуви на каблуке, флакона любимого парфюма и косметички.
Телец
Фото: Архивы пресс-служб
Тельцы ценят качество и видят в нем настоящую роскошь. Для представительниц знака важно, чтобы наряд и его детали выглядели уместно. Они четко разграничивают вечерний и дневной гардероб, но могут умело балансировать между ними. В их арсенале обязательно должен быть и элегантный пошет для вечеринки, и миниатюрная сумка на цепочке для утреннего выхода на чашечку кофе.
Близнецы
Фото: Архивы пресс-служб
Представительницы этого двойного знака подвластны мимолетным идеям, но обладают способностью быстро и них забывать. Порой они сами не могут определить, чего хотят в данный момент, что не всегда понимают окружающие. Чтобы избежать дилемм в выборе аутфита, Близнецам стоит обратить на двухцветные сумки, а также варианты из комбинированных материалов (например, замши и лакированной кожи).
Рак
Фото: Архивы пресс-служб
Выражать свои тайные мысли и скрытые переживания – настоящая проблема для Раков. Для них важно мнение окружающих, но открыться перед ними они не могут. Поэтому аксессуар может стать отличным способом выражения, особенно если это миниатюрные кросс-боди ярких цветов, шопперы асимметричных форм и остромодные дутые сумки.
Лев
Фото: Архивы пресс-служб
Обилие металлической фурнитуры, сочетания контрастных цветов и фактур, анималистические мотивы и обилие декора – то, без чего гардероб Львов точно не обойдется. Сумки для них – еще один способ окружить себя вниманием, восторженными взглядами и комплиментами, поэтому еще одно тайное оружие в их арсенале – винтажные модели.
Дева
Фото: Архивы пресс-служб
Сдержанность и взвешенность решений – черты, которыми может гордиться каждая представительница знака. Как правило, Девы отдают предпочтение элегантным моделям базовых цветов, меняя лишь размер аксессуара в зависимости от случая и образа.
Весы
Фото: Архивы пресс-служб
Муки выбора – стандартная ситуация для Весов. Избежать их помогут сумки консервативных цветов, с четкими формами и минимумом декора. Идеальным вариантом может стать лаконичный тоут, вместительный дафл или сумка-папка для образов в деловом формате.
Скорпион
Фото: Архивы пресс-служб
Скорпионы – настоящие эстеты. Их тонкое чувство вкуса очаровывает, а умение миксовать классику и самые яркие сезонные тренды вызывает восхищение. В их представление об идеальном аксессуаре отлично впишется сумка-багет из кожи или замши, цитирующая моду девяностых.
Стрелец
Фото: Архивы пресс-служб
Любителям приключений и авантюр – соответствующие аксессуары. Первое правило Стрельцов – комфорт. Следовать ему помогут вместительные сумки в стиле бохо, удобные кросс-боди и фавориты представительниц знака – рюкзаки всех форм и размеров.
Козерог
Фото: Архивы пресс-служб
В аксессуарах Козероги ценят практичность и качество, поэтому отдают предпочтение классическим моделям из кожи, которые отлично вписываются в любой образ. В числе модных экспериментов могут оказаться и многообещающие тренды, например, поясные сумки.
Водолей
Фото: Архивы пресс-служб
Безупречная модель сумки для Водолея – та, что легко подстраивается под любые модные эксперименты. Поэтому в их наборе аксессуаров всегда найдется сразу несколько моделей: и лаконичные черные тоуты, и фактурные кросс-боди, и даже миниатюрные сумки самых неожиданных цветов.
Рыбы
Фото: Архивы пресс-служб
Творческие Рыбы всегда открыты любым модным приемам. Они любят необычные вещи, бережно хранят винтаж и нередко отдают предпочтение самым причудливым формам и цветам, особенно тем, что ассоциируются с их стихией – синий, голубой, зеленый.
Ранее мы рассказывали о том, как выбрать ювелирные украшения по знаку зодиака. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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