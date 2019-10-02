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Овнам – минимализм, а Тельцам – элегантная классика: как выбрать идеальные украшения по знаку зодиака

Порой украшения говорят об их владелице красноречивее слов, а при верном подходе — приносят удачу. Собрать правильный ювелирный «гардероб» поможет модный гороскоп от Passion.ru. Проверено: звезды на вашей стороне!

Овен

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Tous, 11 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Овнам присуща способность загораться идеей буквально с одной искры. Правда, бросают начатое они так же резко. Обыденные вещи быстро надоедают представительницам знака, поэтому их ювелирный «гардероб» должен строиться на классике в новом ее прочтении – в духе минимализма и нестандартными формами.

Телец

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Московский ювелирный завод, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Тельцы обладают исключительным даром – делать мир лучше и украшать все, что их окружает. Для них важна общая атмосфера, которая складывается из деталей, поэтому внимание к ним – то, что действительно важно. Родившиеся под знаком любят роскошь, но не вычурность. Выбирать подарок Тельцам стоит по принципу «лучше меньше да лучше». Например, кольцо из белого золота одним бриллиантом в багетной огранке и цепочка с лаконичным кулоном.

Близнецы

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Tous, 40 800 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Внутренние противоречия Близнецов могут быть непонятными даже для самых близких из их окружения. Эти люди загадочны, переменчивы и всегда стремятся реализовать мимолетные идеи. Представительницам знака стоит собрать набор украшений, где найдутся изделия под любое настроение: от консервативной и элегантной классики до абстрактных мотивов и акцентных деталей.

Рак

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Tous, 16 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Эмоциональные и скрытные, Раки привыкли держать эмоции в себе. Они не склонны делиться переживаниями, но часто используют другие способы их выражения. В их ювелирный «гардероб» отлично впишутся украшения с цветными драгоценными и полудрагоценными камнями – аквамарином, сапфиром, рубином, топазом.

Лев

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Bvlgari, 839 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Львы не привыкли оставаться в тени, поэтому в их арсенале есть масса приемов, помогающих быть в центре внимания. Один из них – яркий внешний вид. Даже монохромный офисный образ они смело компенсируют деталями. Идеальный вариант для них – statement-украшения (statement – «заявление»), которые становятся главные акценты. Ими могут оказаться изделия в виде животных, замысловатые формы с россыпью камней и украшения больших размеров.

Дева

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Московский ювелирный завод, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Представители этого знака всегда сдержаны. Они редко принимают импульсивные решения, а уж тем более – действуют согласно спонтанно возникшему плану. Безупречной партией для них станет классика в виде жемчужных пуссетов, минималистичных кулонов и колец без лишнего декора.

Весы

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Chopard, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Принятие решения – то, что действительно трудно дается Весам, но в трудных ситуациях, требующих собранности и рассудительности, они действуют правильно. Им важна стабильность и внутренний баланс, поэтому мастхэвами в их арсенале станут комплекты практичных базовых украшений, которые с легкостью можно сочетать в разных вариациях.

Скорпион

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Московский ювелирный завод, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Представители этого знака очаровательны – им легко налаживать контакт с людьми и влюблять в себя с первого взгляда. С ними не бывает легко, но трудность и многогранность характера компенсирует честность и прямолинейность. Лаконичная роскошь – то, что оценят Скорпионы. Причем как в отношении классических форм, так экспериментов – на них они решаются смело. К тому же, родившимся под знаком одинаково хорошо идут и нежные жемчужные комплекты, и футуристические формы.

Стрелец

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Московский ювелирный завод, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Азарт – второе имя Стрельцов, и в любой авантюре они прячут козыри в рукаве. Страсть к приключениям и всему неизведанному отличает представительниц знака. Поэтому в их коллекцию повседневных украшений отлично впишутся максимально удобные изделия – серьги-гвоздики, миниатюрные кольца с паве из бриллиантов, тонкие золотые цепочки.

Козерог

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Bvlgari. 189 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Правильные решения и беспроигрышные тактики Козероги выбирают интуитивно. Представительницы знака – типичные прагматики, и в их поступках всегда есть четко поставленная цель. В ювелирных украшениях они ценят качество, пробу и количество карат, однако, тратиться на них не любят. Зато украшение в качестве подарка для Козерога – всегда отличная идея.

Водолей

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Tous, 6 100 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Импульсивные и переменчивые, Водолеи порой сами страдают от своих внутренних противоречий. Для них важна возможность самовыражаться любыми способами и иеть полную свободу действий. Они смело рифмуют классику с яркими, порой вычурными деталями, при этом всегда выглядят гармонично. В их шкатулке можно найти что угодно: от крупного коктейльного кольца до простого кулона в виде миниатюрной капли. Необычные формы, цветные камни, сочетание разных металлов – то, что им всегда по душе.

Рыбы

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Bvlgari, 97 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Являясь представителями группы «двойных» знаком, Рыбам свойственна переменчивость. Порой они разыгрывают настоящий драматический спектакль, в котором, согласно их задумке, они играют центральную роль. Представительницы знака – натуры творческие, и украшения для них нужны соответствующие. Настоящими талисманами удачи для Рыб станут камни в оттенках водной стихии – аквамарины, сапфиры, бирюза.

Магия гороскопов работает – доказательства ищите в предыдущих материалах Passion.ru. Подробная инструкция о том, как выбрать пару обуви согласно знаку зодиака, здесь.

Фото: Архивы пресс-служб

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