Овнам – минимализм, а Тельцам – элегантная классика: как выбрать идеальные украшения по знаку зодиака

Являясь представителями группы «двойных» знаком, Рыбам свойственна переменчивость. Порой они разыгрывают настоящий драматический спектакль, в котором, согласно их задумке, они играют центральную роль. Представительницы знака – натуры творческие, и украшения для них нужны соответствующие. Настоящими талисманами удачи для Рыб станут камни в оттенках водной стихии – аквамарины, сапфиры, бирюза.

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