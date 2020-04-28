От массивных цепей до винтажных серег: самая актуальная бижутерия этого сезона
Фото: Vogue.com
Узлы и цепи
Фото: Архивы пресс-служб
Массивные цепи на тонких запястьях и вокруг шеи — абсолютный must have, который разбавит и аутфиты с базовой белой рубашкой, и с маленьким черным платьем. Позволяем им стать главными акцентами образа, следуя примеру Bottega Veneta или миксуем с другими statement-украшениями, как это предложено в весенне-летней коллекции Alexander McQueen.
Акцентные серьги
Фото: Архивы пресс-служб
Акцентные украшения (statement jewelry) — «привет» из моды 80-х. Среди героев, претендующих на место в вашей шкатулке, есть явные фавориты — массивные серьги, совмещающие в себе разные текстуры, материалы и цвета. Советуем сфокусироваться на многоярусных моделях а-ля винтаж, а также не сложносочиненных формах, в которых совмещаются и цепи, и декор из ярких бусин, и даже вставки с «хищными» принтами.
Жемчуг
Фото: Архивы пресс-служб
Жемчуг, прочно обосновавшийся в топе трендов прошлого лета, не уходит и в это сезоне. Правда, если тогда мы украшали прически жемчужными заколками, то теперь пришел звездный час любых вариаций на тему жемчужных бусин. Много их точно не бывает — смело рифмуйте украшения друг с другом, формируя комплекты.
Геометрия и тонкие линии
Фото: Архивы пресс-служб
В противовес щедрой россыпи жемчужных бусин и ярким акцентным формам, минимализм снова заявляет свои права на статус остромодного. Затейливые пересечения тонких линий, простые геометрические формы и базовые расцветки — простой, но всегда выигрышный ход. Плавные линии или наоборот — острые углы — любые детали актуальны.
О главных тенденциях сезона весна-лето 2020 читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архив пресс-служб
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