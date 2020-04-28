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От массивных цепей до винтажных серег: самая актуальная бижутерия этого сезона

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Bottega Veneta

Фото: Vogue.com

Бижутерия — один из самых простых способов поставить правильный акцент в образе. Начинаем собирать коллекцию актуальных деталей уже сейчас, дальновидно заботясь в будущих вечеринках и прогулках. А пока — смело используем эффектные колье и акцентные серьги как реквизит для ярких селфи. Главными тенденциями сезона делится Passion.ru.

Узлы и цепи

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Philippe Audibert (poisondrop.ru), 7 575 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Массивные цепи на тонких запястьях и вокруг шеи — абсолютный must have, который разбавит и аутфиты с базовой белой рубашкой, и с маленьким черным платьем. Позволяем им стать главными акцентами образа, следуя примеру Bottega Veneta или миксуем с другими statement-украшениями, как это предложено в весенне-летней коллекции Alexander McQueen.

Акцентные серьги

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Joanna Laura Constantine (farfetch.com), 24 687 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Акцентные украшения (statement jewelry) — «привет» из моды 80-х. Среди героев, претендующих на место в вашей шкатулке, есть явные фавориты — массивные серьги, совмещающие в себе разные текстуры, материалы и цвета. Советуем сфокусироваться на многоярусных моделях а-ля винтаж, а также не сложносочиненных формах, в которых совмещаются и цепи, и декор из ярких бусин, и даже вставки с «хищными» принтами.

Жемчуг

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Marc Cain, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Жемчуг, прочно обосновавшийся в топе трендов прошлого лета, не уходит и в это сезоне. Правда, если тогда мы украшали прически жемчужными заколками, то теперь пришел звездный час любых вариаций на тему жемчужных бусин. Много их точно не бывает — смело рифмуйте украшения друг с другом, формируя комплекты.

Геометрия и тонкие линии

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Khoshtrik (poisondrop.ru), 6 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В противовес щедрой россыпи жемчужных бусин и ярким акцентным формам, минимализм снова заявляет свои права на статус остромодного. Затейливые пересечения тонких линий, простые геометрические формы и базовые расцветки — простой, но всегда выигрышный ход. Плавные линии или наоборот — острые углы — любые детали актуальны.

О главных тенденциях сезона весна-лето 2020 читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архив пресс-служб

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