От массивных цепей до винтажных серег: самая актуальная бижутерия этого сезона

Акцентные украшения (statement jewelry) — «привет» из моды 80-х. Среди героев, претендующих на место в вашей шкатулке, есть явные фавориты — массивные серьги, совмещающие в себе разные текстуры, материалы и цвета. Советуем сфокусироваться на многоярусных моделях а-ля винтаж, а также не сложносочиненных формах, в которых совмещаются и цепи, и декор из ярких бусин, и даже вставки с «хищными» принтами.

Жемчуг