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От бюджетных до неприлично дорогих: 10 светлых сумок на все случаи жизни

Переход на светлую сторону чаще всего приходится на лето, но мы предлагаем продлить удовольствие. В нашей подборке — 10 классных сумок в самых актуальных оттенках: от кипенно-белого до экрю и капучино. А в галерее — доказательства того, что такие аксессуары будут актуальны и на остаток августа, и в осенне-зимнем сезоне. Обязательно к запоминанию и добавлению в wish-лист!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Матильда Шнурова

Фото: Instagram @matilda.shnurova

Сумка в светлых тонах впишется в абсолютно любой образ. К слову, Ирина Шейк носит любимую кремовую Cush от By Far и в пир, и в мир. Недавно верная спутница из мягкой кожи надежно закрывала модель от назойливых папарацци, которые поймали ее выходящей из дома экс-бойфренда Вито Шнабеля (по совместительству бывшего возлюбленного Хайди Клум, Эль Макферсон, Эмбер Херд, Деми Мур и еще целого списка главных красоток звездного Олимпа).

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Выбор Passion.ru

Осень все ближе, но инвестиция в светлую сумку будет самой выгодной. Под прицелом — оттенки мела, миндальных лепестков и экрю, которые покажут (и докажут) верность любым комплектам из вашего гардероба.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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«Снежная Королева», 3 590 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мы собрали сразу 10 моделей на разный вкус и бюджет: от вариантов из натуральной кожи по крайне приятной цене до настоящих it-bags, о которых стоит намекнуть бойфренду, — листайте фотогалерею!

Практика

Эльза Хоск

Эльза Хоск

Фото: Instagram @hoskelsa

Например, Эльза Хоск носит легендарную Bottega Veneta Jodie на спорт и на прогулки. Здесь — брутальное кожаное пальто травянисто-зеленого цвета от Manokhi в паре с классикой жанра casual — свободными джинсами и трикотажной футболкой. Вау-эффект закрепили спортивные сандалии Chanel в духе тех, что носили в девяностых, и акцентные украшения.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Беспроигрышную ставку сделала Ирина Шейк, когда приняла правила контраста черного и белого. Абсолютно нескромные джинсы Mugler в паре с асимметричным топом и брутальными ботинками венчает багет на грубой цепи от Burberry. Кстати, модель обзавелась этой сумкой сразу в двух цветах — белом и черном.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: Eastnews

Роузи Хантингтон-Уайтли показала яркий пример того, что носить все лучшее сразу — не всегда плохо. В ход пошла база из бланковой футболки и черных брюк, к ним — безупречно скроенный тренч. Между двух огней, вернее, между Shell и Pouch от Bottega Veneta, модель решила не выбирать и вооружила сумками обе руки.

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Хейли Бибер показала совместимость нежного оттенка экрю с горьким шоколадом и самыми грубыми текстурами кожи. Вердикт однозначен — носить!

Фото: Instagram

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