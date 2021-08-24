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От бюджетных до неприлично дорогих: 10 светлых сумок на все случаи жизни

Переход на светлую сторону чаще всего приходится на лето, но мы предлагаем продлить удовольствие. В нашей подборке — 10 классных сумок в самых актуальных оттенках: от кипенно-белого до экрю и капучино. А в галерее — доказательства того, что такие аксессуары будут актуальны и на остаток августа, и в осенне-зимнем сезоне. Обязательно к запоминанию и добавлению в wish-лист!