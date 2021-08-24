От бюджетных до неприлично дорогих: 10 светлых сумок на все случаи жизни
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Фото: Instagram @matilda.shnurova
Сумка в светлых тонах впишется в абсолютно любой образ. К слову, Ирина Шейк носит любимую кремовую Cush от By Far и в пир, и в мир. Недавно верная спутница из мягкой кожи надежно закрывала модель от назойливых папарацци, которые поймали ее выходящей из дома экс-бойфренда Вито Шнабеля (по совместительству бывшего возлюбленного Хайди Клум, Эль Макферсон, Эмбер Херд, Деми Мур и еще целого списка главных красоток звездного Олимпа).
Фото: Eastnews
Выбор Passion.ru
Осень все ближе, но инвестиция в светлую сумку будет самой выгодной. Под прицелом — оттенки мела, миндальных лепестков и экрю, которые покажут (и докажут) верность любым комплектам из вашего гардероба.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Мы собрали сразу 10 моделей на разный вкус и бюджет: от вариантов из натуральной кожи по крайне приятной цене до настоящих it-bags, о которых стоит намекнуть бойфренду, — листайте фотогалерею!
Практика
Фото: Instagram @hoskelsa
Например, Эльза Хоск носит легендарную Bottega Veneta Jodie на спорт и на прогулки. Здесь — брутальное кожаное пальто травянисто-зеленого цвета от Manokhi в паре с классикой жанра casual — свободными джинсами и трикотажной футболкой. Вау-эффект закрепили спортивные сандалии Chanel в духе тех, что носили в девяностых, и акцентные украшения.
Фото: Eastnews
Беспроигрышную ставку сделала Ирина Шейк, когда приняла правила контраста черного и белого. Абсолютно нескромные джинсы Mugler в паре с асимметричным топом и брутальными ботинками венчает багет на грубой цепи от Burberry. Кстати, модель обзавелась этой сумкой сразу в двух цветах — белом и черном.
Фото: Eastnews
Роузи Хантингтон-Уайтли показала яркий пример того, что носить все лучшее сразу — не всегда плохо. В ход пошла база из бланковой футболки и черных брюк, к ним — безупречно скроенный тренч. Между двух огней, вернее, между Shell и Pouch от Bottega Veneta, модель решила не выбирать и вооружила сумками обе руки.
Фото: Eastnews
Хейли Бибер показала совместимость нежного оттенка экрю с горьким шоколадом и самыми грубыми текстурами кожи. Вердикт однозначен — носить!
Фото: Instagram
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