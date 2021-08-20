Ирина Шейк в крошечных шортах взволновала улицы Нью-Йорка

Кстати, о дизайнерах. Не так давно модель отдыхала на Ибице в компании креативного директора Burberry Рикардо Тиши. Монохромный total look бренда подчеркнул идеальный шоколадный загар и подтянутые ноги. В главных ролях — базовая футболка в паре с микрошортами из черного денима. Дополняет образ прочный союз из брутальных кожаных лоферов и плотных носков, а завершает его сумка с плечевым ремнем в виде грубой цепи — все от Burberry.

Любопытно, но недавно папарацци поймали Ирину Шейк выходящей из дома своего бывшего бойфренда Вито Шнабеля (и это после слухов о романе с бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом). Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.