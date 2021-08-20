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Ирина Шейк в крошечных шортах взволновала улицы Нью-Йорка

Ирина Шейк отправилась в спортзал, а для укрепления мотивации надела шорты абсолютно нескромной длины. На фоне слухов о новом (старом) романе с экс-бойфрендом и главным ловеласом Нью-Йорка Вито Шнабелем модель продолжает держать интригу — таким навыкам конспирации остается только позавидовать. Что ж, в ожидании подробностей о делах сердечных разбираем новый аутфит музы дизайнеров!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Кстати, о дизайнерах. Не так давно модель отдыхала на Ибице в компании креативного директора Burberry Рикардо Тиши. Монохромный total look бренда подчеркнул идеальный шоколадный загар и подтянутые ноги. В главных ролях — базовая футболка в паре с микрошортами из черного денима. Дополняет образ прочный союз из брутальных кожаных лоферов и плотных носков, а завершает его сумка с плечевым ремнем в виде грубой цепи — все от Burberry.

Любопытно, но недавно папарацци поймали Ирину Шейк выходящей из дома своего бывшего бойфренда Вито Шнабеля (и это после слухов о романе с бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом). Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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