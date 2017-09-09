Порой вы тратите все силы на то, чтобы выбрать одежду и сделать укладку. А чего-то все равно не хватает. Аксессуаров, конечно! Passion.ru рассказывает, что модно в этом сезоне.

Шейный платок Шейный платок, пожалуй, солирует в осенне-зимнем сезоне. Небрежно повязанный шелковый платок добавит образу романтичности, бандана — дерзости, а тонкий шарф — богемности. Советуем приобрести сразу несколько аксессуаров и носить их с объемными пиджаками, жаккардовыми куртками, денимом и платьями с глубоким вырезом! А еще стоит добавить ярко-красный платок к классическому тренчу, надеть берет, лодочки и джинсы-клеш — можно отправляться на Елисейские поля. Гарантируем, слава французской модницы вам обеспечена.

Платок Stradivarius, 699 руб.

Браслет-манжет Мода на массивные аксессуары постепенно возвращается. Выбирайте широкие браслеты, скрывающие часть запястья. В тренде украшения из металла, ткани и кожи. И не ограничивайте себя в выборе цветовой гаммы!

Манжеты DSQUARED2, цена по запросу

Этнические колье Этические мотивы будут с нами всю осень. Вдохновитесь стилем хиппи и носите платья в стиле пэчворк, замшевые жилеты и рубашки с рукавами-крыльями. А на шею надевайте массивные колье с кельтскими узорами, изображениями животных, камнями или перьями.

Колье Stradivarius, 999 руб.

Наборы колец Одного кольца на пальце уже мало! Вы можете носить несколько серебряных колец, миксовать широкие перстни и тонкие цепочки, надевать на один палец сразу несколько украшений из разных комплектов или же выгулять почти все бриллианты, хранящиеся в вашей шкатулке. Броские или минималистичные — решать только вам, но запомните, меньше трех не считается.

Набор колец Pull&Bear, 799 руб.

Слейв-браслеты Слейв-браслет — это кольцо, совмещенное с браслетом. Такие красовались на запятьсях и пальцах восточных принцесс, а теперь перекочевали на руки современных модниц. Носите их с вечерними платьями из летящих тканей или с дерзкими мини.

Слейв-браслет Sokolov, цена по запросу

Серьги-кольца Мода, как известно, циклична. В этом сезоне правят балом 80-е, и дизайнеры возвращаются к любимой геометрии. Примерьте круглые или овальные серьги, заберите волосы в хвост и наденьте объемный свитер, чтобы создать образ в духе той эпохи. Если у вас от природы круглое лицо, то выбирайте аксессуары с асимметричными формами.

Серьги H&M, 299 руб.

Тонкие цепочки Мы уже писали о тренде на минимализм. Аккуратные, почти незаметные аксессуары станут отличными помощниками в создании романтичных образов. Кстати, тонкие цепочки удлиняют шею и акцентируют внимание на декольте сильнее, чем массивные колье!

Цепочка с подвеской Isabel Marant, цена по запросу

Меховые шарфы А этот тренд придется по душе тем, кто замерзает даже от самого легкого ветра. Меховые горжетки, шарфы и хомуты — новая модная альтернатива шерстяным шарфам. Они и согреют лучше, и выглядят актуальнее.

Шарф Yves Salomon, 18 550 руб.

Пояса-корсеты Широкие пояса — еще один дизайнерский привет из прошлого. На показах пояса из винила, денима и хлопка надевали и с платьями, и пальто, и с бомберами. Не хотите экспериментов? Сочетайте образ с простыми белыми футболками и рубашками. И не забудьте о ярком макияже!

Пояс New Look, 500 руб.

Ремни с необычной пряжкой Красота в деталях. Даже самый скучный образ можно сделать стильным, если использовать универсальный аксессуар — ремешок. Тонкие ремни с двойной пряжкой носите на талии поверх платьев-рубашек. Классические черные дополняйте подвеской-кольцом. Ремень может стать одним из цветовых акцентов или изюминкой образа. И запомните! Чем больше фурнитуры, тем лучше.

Пояс New Look, 499 руб.