Ювелирные изделия — это больше чем просто украшения. Выбор камня и его формы многое говорит о своем владельце. Кроме того, ювелирные украшения могут стать особенным подарком. Но и в мире драгоценностей мода не стоит на месте!

Розовое золото снова в тренде Серебро и платина наконец-то сдают свои позиции. А нежное, оригинальное розовое золото вновь завоевывает популярность среди модниц. Произошло это благодаря возвращению тренда на античность и стиль викторианской эпохи. Выбирайте резные серьги или замысловатые кольца. И возьмите на заметку: лучше всего розовый сочетается с белым — можно поискать украшения с белыми камнями, керамическим покрытием или с жемчугом.

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Цветные камни Цветную металлическую тему продолжают и камни. Самый модный цвет сезона — красный — может засиять и в ваших ушах. Отдайте предпочтение глубоким оттенкам рубина или граната. Обладательницам зеленых и серых глаз подойдут и всевозможные оттенки изумрудного и синего. Кареглазым девушкам и тем, чья кожа близка к оливковому оттенку, советуем примерить модные нюдовые цвета камней, например, нежно-розовый кварц.

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Конец эпохи комплектов Помните времена, когда мы судорожно подбирали колье под браслет и серьги? А если что-то терялось, то комплект считался неполным и отправлялся в шкатулку ждать своего часа. Новый сезон — новые правила! Вы можете сочетать бриллианты с изумрудами, а серебро с золотом. А лучше всего ограничиться только двумя предметами, например, серьгами и кольцом. Кстати, эсперты советуют попробовать носить другие комплекты, а именно сеты колец!

Оcень — это сезон изобилия ярких красок, неудивительно, что модно носить сразу много колец. Вы можете носить обычные кольца и модные мини вместе. Красиво смотрится обилие минималистичных колец. Можно надеть на одну руку два обычных кольца и одно мини, например. Главное правило: выбирайте один материал. Если вам нравится серебро, то все кольца на обеих руках лучше носить именно из него. Анастасия Череватенко, основательница ювелирного бренда Velvetin Jewellery

Чем меньше, тем лучше Абсолютный хит сезона — минимализм. Тонкие цепочки с оригинальными небольшими подвесками, серьги-гвоздики или же браслеты-нити — именно эти украшения задают тон. Самое время отказаться от массивных колье, перстней и даже россыпи бриллиантов. Про объемную бижутерию уж точно стоит забыть! Она давно стала моветоном. Подбирайте минималистичные украшения в зависимости от типа лица, формы рук или длины шеи. Серьги-цепочки способны визуально удлинить круглое лицо, колье с V-образной подвеской сделает более утонченной шею, а браслет из тонких переплетений подчеркнет запястья.

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Острые углы и футуристичные формы Осторожно, остро! Геометрия и футуризм захватили мысли ювелиров, а значит, в новом сезоне мы будем носить кольца, серьги, колье и браслеты всевозможных форм. Треугольник на пальце делает фалангу тоньше, а на шее подчеркивает ключицы. Но если у вас треугольная форма лица, то лучше выбрать объемные серьги круглой формы и не гнаться за остротой угла.

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