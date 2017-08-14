Цветные камни, острые углы, розовое золото и другие ювелирные тренды осени
Ювелирные изделия — это больше чем просто украшения. Выбор камня и его формы многое говорит о своем владельце. Кроме того, ювелирные украшения могут стать особенным подарком. Но и в мире драгоценностей мода не стоит на месте!
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Оcень — это сезон изобилия ярких красок, неудивительно, что модно носить сразу много колец. Вы можете носить обычные кольца и модные мини вместе. Красиво смотрится обилие минималистичных колец. Можно надеть на одну руку два обычных кольца и одно мини, например. Главное правило: выбирайте один материал. Если вам нравится серебро, то все кольца на обеих руках лучше носить именно из него.
Анастасия Череватенко,
основательница ювелирного бренда Velvetin Jewellery
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