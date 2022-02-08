Клатч-палатка: 10 стильных и вместительных сумок на каждый день
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Выбор Passion.ru
Мы изучили, что носят фэшиониста, и провели расследование в ассортиментах брендов. Результат — десять классных моделей вместительных сумок, в которых поместится буквально вся жизнь. Здесь варианты из натуральной кожи, необъятные текстильные тоуты и хобо, которые можно заполнить до отказа. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Текстильный тоут
Несколько лет назад Мария Грация Кьюри создала для Dior продукт, сработавший не хуже легендарного «седла» Джона Гальяно. Речь о сумке Dior Book Tote из расшитого текстиля, которая видела улицы модных столиц, локации Недель моды, частные джеты и побережья фешенебельных курортов. И правда, модель настолько универсальна и вместительна, что цитировать ее стали многие. Кстати, в нашей подборке тоже есть стильные (и более бюджетные) альтернативы.
Instagram @camillecharriere
Instagram @thebigbagclub
Клетчатый баул из 90-х
Тренд на базарные сумки-баулы уже не новый — в девяностых без них не обходились в быту, а спустя 20 лет они захватили подиумы с подачи Balenciaga и Louis Vuitton. В 2020-м возвращение из лихих времен праздновали тележки, на которые дизайнеры предлагали модницам водрузить свои брендовые аксессуары.
Инфлюенсер Бланка Миро, например, носит клетчатый шоппер-гигант и в пир, и в мир, ведь в него можно положить что угодно: от формы для спорта до комнатных растений и пары свежих багетов.
Фото: Instagram @blancamiro
Летний вайб
Летом сумки из рафии незаменимы и на пляже, и в городе. Если вы все еще не обзавелись плетеным аксессуаром — самое время отправиться на охоту за ним. Во-первых, классные модели из коллекций прошлого сезона можно купить с приятной скидкой, а во-вторых, носить их можно осенью и даже зимой.
Пример можно подсмотреть у Жанны Дамас: парижанка миксует габаритные плетеные сумки с тренчами, платьями а-ля винтаж, теплыми кардиганами и джинсами.
Жанна Дамас
Еще одна деталь гардероба, которая заслуживает максимум внимания, — боди. На период холодов можно найти уютные варианты из фактурного трикотажа, шерсти и кашемира, и мы подскажем где. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб