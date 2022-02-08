Клатч-палатка: 10 стильных и вместительных сумок на каждый день

Клетчатый баул из 90-х

Тренд на базарные сумки-баулы уже не новый — в девяностых без них не обходились в быту, а спустя 20 лет они захватили подиумы с подачи Balenciaga и Louis Vuitton. В 2020-м возвращение из лихих времен праздновали тележки, на которые дизайнеры предлагали модницам водрузить свои брендовые аксессуары.

Инфлюенсер Бланка Миро, например, носит клетчатый шоппер-гигант и в пир, и в мир, ведь в него можно положить что угодно: от формы для спорта до комнатных растений и пары свежих багетов.