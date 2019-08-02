Насекомые, животные, растения и не только: какие символы и знаки используются в ювелирных украшениях

Кошки – грациозные существа, и этот символ имеет много отсылок к магии. Украшение в виде кошки или кошачьего глаза, согласно верованиям, является защитой от негатива и зависти.

Дикие представители семейства кошачьих ассоциируются с мощью, исключительностью и сильными чувствами. Мифология древних народов нередко описывает диких кошек как символов плодородия и любви.

Бесконечность