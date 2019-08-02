Насекомые, животные, растения и не только: какие символы и знаки используются в ювелирных украшениях

В главный мотив и форму ювелирного изделия закладываются определенные символы. И нередко именно они становятся талисманами, которые всегда с нами. Мы собрали топ самых распространенных символов ювелирного искусства, которые не только олицетворяют того, кто их носит, но и приносят удачу.
Цветы
Цветок – символ, который ассоциируется с красотой, женственностью, чистотой. Флористические мотивы являются синонимами жизни – полной, красочной, счастливой. Чтобы конкретизировать смысл, определите вид цветка. Например, роза напрямую цитирует романтические признания, камелия символизирует солнечный свет, орхидеи и ромашки – нежность.
Змеи
Издавна знак змеи приравнивается к жизненной мудрости, который помогает находить правильные решения в нестандартных жизненных ситуациях. Такое украшение может также интерпретировать вечную молодость, что связано с сезонным обновлением кожи у этих представителей рептилий.
Пчелы
Во Франции начала XIX века пчела считалась символом императорской власти и могущества главы государства. В те времена возлюбленные императоров носили косынки с вышивкой в виде пчелы, что на языке знаков было олицетворением верности.
Семейство кошачьих
Кошки – грациозные существа, и этот символ имеет много отсылок к магии. Украшение в виде кошки или кошачьего глаза, согласно верованиям, является защитой от негатива и зависти.
Дикие представители семейства кошачьих ассоциируются с мощью, исключительностью и сильными чувствами. Мифология древних народов нередко описывает диких кошек как символов плодородия и любви.
Бесконечность
Бесконечность – символ, который каждый может наделить важными для себя качествами. На языке символов трактуется как совершенство, гармония двух противоположностей – женщины и мужчины, света и тьмы, Инь и Ян.
Крылья и перья
Легкость, свобода духа и тела – так обычно растолковывают значение крыльев птиц. Распростертые крылья птицы на украшении – знак доверия и покровительства, а кроме того – постоянного движения вперед.
Сердце
Этот знак мало чем напоминает настоящее сердце, и версий его происхождения существует масса. Кто-то ассоциирует его с листком плюща – греческим символом страсти, кто-то – с шеями лебедей, касающихся друг друга (символ верности). Главное значение сердца – любовь и романтические чувства.
Бабочки
Бабочки издавна считаются символами легкости, красоты и счастья, от которого душа цвет. История такого украшения считывается как нечто возвышенное, эстетичное, несущее радость.
Полумесяц
В каждой культуре этот символ трактуется по-разному. Основной смысл изображения полумесяца – безопасность и покровительство высших сил, чистота и гармония. Древние греки часто изображали полумесяц как символ Дианы – богини плодородия и всего живого.
Геометрия: круг и квадрат
Четкая геометрия часто используются в создании помолвочных и обручальных колец. Круг олицетворяет совершенство и нерушимое единство, квадрат – символ органичности и гармонии. Такие формы означают, что избранник принял окончательное решение и однозначно определился с выбором спутника по жизни.
Магия драгоценностей способна скреплять союзы, признаваться в чувствах и даже давать надежду. Недаром мы используем ювелирные изделия как талисманы и обереги, наделяя их смыслом.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Архивы пресс-служб
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