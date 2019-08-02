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Насекомые, животные, растения и не только: какие символы и знаки используются в ювелирных украшениях

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BVLGARI

Фото: Архивы пресс-служб
Язык мира драгоценностей сложный и многогранный. Но мы всегда понимаем его в тех особенных случаях, когда выражаем чувства и эмоции при помощи ювелирных изделий. Рассмотрите ваши украшения внимательнее – быть может, в них кроется тайный смысл?

В главный мотив и форму ювелирного изделия закладываются определенные символы. И нередко именно они становятся талисманами, которые всегда с нами. Мы собрали топ самых распространенных символов ювелирного искусства, которые не только олицетворяют того, кто их носит, но и приносят удачу.

Цветы

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Chanel

Фото: Архивы пресс-служб

Цветок – символ, который ассоциируется с красотой, женственностью, чистотой. Флористические мотивы являются синонимами жизни – полной, красочной, счастливой. Чтобы конкретизировать смысл, определите вид цветка. Например, роза напрямую цитирует романтические признания, камелия символизирует солнечный свет, орхидеи и ромашки – нежность.

Змеи

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BVLGARI

Фото: Архивы пресс-служб

Издавна знак змеи приравнивается к жизненной мудрости, который помогает находить правильные решения в нестандартных жизненных ситуациях. Такое украшение может также интерпретировать вечную молодость, что связано с сезонным обновлением кожи у этих представителей рептилий.

Пчелы

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Garrad

Фото: Архивы пресс-служб

Во Франции начала XIX века пчела считалась символом императорской власти и могущества главы государства. В те времена возлюбленные императоров носили косынки с вышивкой в виде пчелы, что на языке знаков было олицетворением верности.

Семейство кошачьих

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Chanel

Фото: Архивы пресс-служб

Кошки – грациозные существа, и этот символ имеет много отсылок к магии. Украшение в виде кошки или кошачьего глаза, согласно верованиям, является защитой от негатива и зависти.

Дикие представители семейства кошачьих ассоциируются с мощью, исключительностью и сильными чувствами. Мифология древних народов нередко описывает диких кошек как символов плодородия и любви.

Бесконечность

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Tiffany & Co

Фото: Архивы пресс-служб

Бесконечность – символ, который каждый может наделить важными для себя качествами. На языке символов трактуется как совершенство, гармония двух противоположностей – женщины и мужчины, света и тьмы, Инь и Ян.

Крылья и перья

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Chanel

Фото: Архивы пресс-служб

Легкость, свобода духа и тела – так обычно растолковывают значение крыльев птиц. Распростертые крылья птицы на украшении – знак доверия и покровительства, а кроме того – постоянного движения вперед.

Сердце

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Chopard

Фото: Архивы пресс-служб

Этот знак мало чем напоминает настоящее сердце, и версий его происхождения существует масса. Кто-то ассоциирует его с листком плюща – греческим символом страсти, кто-то – с шеями лебедей, касающихся друг друга (символ верности). Главное значение сердца – любовь и романтические чувства.

Бабочки

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Tous

Фото: Архивы пресс-служб

Бабочки издавна считаются символами легкости, красоты и счастья, от которого душа цвет. История такого украшения считывается как нечто возвышенное, эстетичное, несущее радость.

Полумесяц

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Thomas Sabo

Фото: Архивы пресс-служб

В каждой культуре этот символ трактуется по-разному. Основной смысл изображения полумесяца – безопасность и покровительство высших сил, чистота и гармония. Древние греки часто изображали полумесяц как символ Дианы – богини плодородия и всего живого.

Геометрия: круг и квадрат

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BVLGARI x Save the Children

Фото: Архивы пресс-служб

Четкая геометрия часто используются в создании помолвочных и обручальных колец. Круг олицетворяет совершенство и нерушимое единство, квадрат – символ органичности и гармонии. Такие формы означают, что избранник принял окончательное решение и однозначно определился с выбором спутника по жизни.

Магия драгоценностей способна скреплять союзы, признаваться в чувствах и даже давать надежду. Недаром мы используем ювелирные изделия как талисманы и обереги, наделяя их смыслом.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Архивы пресс-служб

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