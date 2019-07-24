Они сказали «да»: самые красивые помолвочные кольца Маркл, Миддлтон, Йоханссон и других звезд

По традиции кольца британских монархов изготавливают исключительно из валлийского золота – уникального металла из рудника Clogau. Впервые в истории королевской семьи украшения появились в 1923 году, во время помолвки Елизаветы I.

Сегодня на пальце Меган Маркл красуется кольцо из валлийского золота с тремя бриллиантами. Самый крупный камень был привезен принцем Гарри из Ботсваны.

Скарлетт Йоханссон