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Они сказали «да»: самые красивые помолвочные кольца Маркл, Миддлтон, Йоханссон и других звезд

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Globallook
На традиционные помолвочные украшения королевские и звездные женихи явно не скупятся, одаривая избранниц эксклюзивными ювелирными изделиями. Согласно поверью, бриллиант отождествляет верность и искренние чувства, защищая союз двух сердец. Какие кольца стали символами звездных пар?

Меган Маркл

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Фото: GettyImages

По традиции кольца британских монархов изготавливают исключительно из валлийского золота – уникального металла из рудника Clogau. Впервые в истории королевской семьи украшения появились в 1923 году, во время помолвки Елизаветы I.

Сегодня на пальце Меган Маркл красуется кольцо из валлийского золота с тремя бриллиантами. Самый крупный камень был привезен принцем Гарри из Ботсваны.

Скарлетт Йоханссон

Фото: Eastnews

В мое этого года Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост объявили о помолвке, и только недавно кольцо звезды попало в объективы фотографов. Оно ослепительно красиво: 11-каратный бриллиант каплевидной формы, футуристический дизайн и ценник в 400 тысяч долларов.

Кейт Миддлтон

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Фото: Eastnews

Золото, весом 18 карат, и роскошный сапфир в окружении 14 бриллиантов – в начале восьмидесятых годов это кольцо скрепило союз принца Чарльза и Дианы Спенсер. После трагической гибели леди Ди, кольцо сохранил её сын, Чарльз. В 2010 году он сделал предложение Кейт Миддлтон, подарив будущей жене украшение матери.

Испанская королева Летиция

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Фото: Globallook

Королеве Летиции принадлежит, пожалуй, одно из самых лаконичных колец среди королевских особ. Дизайн элегантный и крайне сдержанный: белое золото украшают бриллианты в огранке «багет» (с прямоугольным контуром).

Мелания Трамп

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Фото: Eastnews

В честь помолвки Дональд Трамп подарил избраннице кольцо из белого золота с нескромным бриллиантом в 10 карат. Ювелирное украшение от знаменитого британского дома Graff обошлось будущему на тот момент президенту в 1.5 миллиона долларов – подарок, явно достойный первой леди.

Дженнифер Лопес

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Фото: GettyImages

Бейсболист Алекс Родригес сделал предложение возлюбленной на Багамских островах, под шелест пальм и шум прибоя. Кольцо с нескромным 20-каратным бриллиантом изумрудной огранки обошлось жениху в 4,5 миллиона долларов.

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