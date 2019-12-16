Для мамы, подруги, коллеги и не только: 85 новогодних подарков на любой вкус и бюджет

Как мы уже писали выше, мужчины любят практичные подарки, даже если это касается такой тесно завязанной на эмоции сферы, как косметика. Потому выбирайте с умом, ориентируясь на нужды своей второй половины, папы или близкого друга. Ароматы в данном случае – ваше всё. Только, пожалуйста, ориентируйтесь на парфюмерные предпочтения мужчины, а не на свои собственные (для этого послушайте, какие ноты он предпочитает носить на себе). Также стоит присмотреться к многочисленным аксессуарам для бритья и наборам с уходовыми средствами, созданными специально для сильной половины человечества, благо все большее количество мужчин приходит к выводу, что уход за собой и использование крема – не чисто женское дело.