Для мамы, подруги, коллеги и не только: 85 новогодних подарков на любой вкус и бюджет
Маме и сестре
Фото: Архивы пресс-служб
Кажется, что самым близким подобрать подарок крайне просто, ведь вы отлично знаете, что им по душе. Но переход от теории к практике часто бывает не таким гладким и даже волнительным. Помните: ваше внимание – первый гарант того, что сюрприз удастся. А знаки, его проявляющие, – те приятные «дамские» мелочи, без которых трудно представить гардероб. Среди них – забавная пижама, которая станет теплым напоминанием о вас, роскошный шелковый халат, стильная сумка или набор теплых аксессуаров – модных символов зимы.
Когда речь заходит о подарках маме и сестре, вопрос о том, что выбрать в современном бьюти-многообразии, стоит особенно остро (сложнее выбрать презент только любимому мужчине). С одной стороны, предпочтения самых дорогих сердцу людей известны, а с другой – хочется преподнести им что-то по-настоящему крутое и роскошное. Наш вам совет: руководствуйтесь не ценой, а качеством и пожеланиями мамы и сестры. Однако палетка теней из лимитированной коллекции, селективный аромат или хороший крем всегда будут кстати.
Подругам
Фото: Архивы пресс-служб
Подарки для подруг могут быть самыми разнообразными: от пушистых тапочек до дерзких кружевных боди и чулок. Обратите внимание на приятные мелочи – бижутерию необычных форм, statement-украшения, которые могут послужить и дополнением к подарку, и полноценным сюрпризом. Зарядить новогодним настроением помогут мягкие аксессуары для сна, тематические элементы дизайна интерьера, «умные» гаджеты и дополнения к ним – наушники, яркие чехлы для телефона или мини-камеры, чтобы запечатлеть самые веселые моменты с вечеринок.
Бьюти-подарки подругам могут быть абсолютно любыми – стоит ориентироваться лишь на характер той, кого хотите одарить, и на свои финансовые возможности. Мы советуем вам присмотреться к многочисленным подарочным наборам как уходовой, так и декоративной косметики, которые в изобилии будут представлены в косметических магазинах перед Новым годом, а если хочется оригинальности, можно выбрать какой-нибудь интересный бьюти-гаджет или аромат.
Коллегам и боссу
Фото: Архивы пресс-служб
На случай, если коллеги решат организовать игру «Тайный Санта», у вас есть сразу несколько стильных идей на вооружение. Беспроигрышные варианты – забавные брелоки для ключей, планеры, обложки для документов и забавные новогодние носки с оленями и снежинками. А если речь о подарке для босса – здесь уж потребуется более серьезный подход. «Статусная» ручка, кожаный кардхолдер или визитница – всегда верная тактика.
Подарки коллегам – отдельная головная боль, потому что не хочется скатиться в банальщину из серии «пена для бритья мужчинам и дезодорант и гель для душа женщинам», но с другой стороны, не всегда понятно, а что, собственно говоря, можно дарить людям, с которыми ты каждый день видишься, но не всегда тесно дружишь. Палочкой-выручалочкой в данном случае станут разнообразные бьюти-наборы с миниатюрами или полноразмерными средствами для волос – это универсально, потому риск не угадать сводится к минимуму. Также можно присмотреться к ароматам для дома – свечи, как ничто другое, создают уют и праздничное настроение.
Мужчинам
Фото: Архивы пресс-служб
Практичность – главный пункт при выборе подарка для мужчины. Дарите максимально полезные базовые вещи, чтобы точно не прогадать. Топ сюрпризов возглавляют стильные часы, остромодные кроссовки, теплые джемперы. Если попасть в точку с размером и фасоном проблематично – переходите к плану «Б», а именно – к аксессуарам. Здесь действительно есть где разгуляться, среди главных героев – кожаные портмоне, классические ремни и запонки, для путешественников и спортсменов – вместительные сумки.
Как мы уже писали выше, мужчины любят практичные подарки, даже если это касается такой тесно завязанной на эмоции сферы, как косметика. Потому выбирайте с умом, ориентируясь на нужды своей второй половины, папы или близкого друга. Ароматы в данном случае – ваше всё. Только, пожалуйста, ориентируйтесь на парфюмерные предпочтения мужчины, а не на свои собственные (для этого послушайте, какие ноты он предпочитает носить на себе). Также стоит присмотреться к многочисленным аксессуарам для бритья и наборам с уходовыми средствами, созданными специально для сильной половины человечества, благо все большее количество мужчин приходит к выводу, что уход за собой и использование крема – не чисто женское дело.
Фото: Vostock-photo, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!