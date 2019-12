Для мамы, подруги, коллеги и не только: 85 новогодних подарков на любой вкус и бюджет

Рождественский набор Christmas Gift Set от парфюмерного бренда HFC, внутри которого заключены шесть миниатюр бестселлеров бренда внутри – Devil's Intrigue (яркий букет экзотических нот), Indian Venus (теплый чувственный аромат), Sword Dancer (тонкий пряный аромат), Wear Love Everywhere (аромат бархатной розы с фруктами), Party on the Moon (экстравагантный калейдоскоп ярких нот) и Diamond in the Sky (яркие сладости с теплыми древесными нотами). Цена: 22 900 рублей.