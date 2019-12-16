passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Для мамы, подруги, коллеги и не только: 85 новогодних подарков на любой вкус и бюджет

Каждый год в декабре перед нами встает животрепещущий вопрос: «Что подарить дорогим и близким людям?» Хочется выбрать что-то красивое, стильное и вместе с тем полезное. Первенство в этом списке занимают ювелирные украшения и разнообразные модные и бьюти-подарки. Однако от этого знания всем, кто судорожно пытается составить список презентов, ничуть не легче, ведь сегодня в магазинах и бутиках представлено невероятное многообразие одежды, косметики и аксессуаров. Редакция Passion.ru решила облегчить вам задачу и подобрала актуальные варианты.

Маме и сестре

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 14

Лонгслив Gloria Jeans, 499 руб, брюки Gloria Jeans 699 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Кажется, что самым близким подобрать подарок крайне просто, ведь вы отлично знаете, что им по душе. Но переход от теории к практике часто бывает не таким гладким и даже волнительным. Помните: ваше внимание – первый гарант того, что сюрприз удастся. А знаки, его проявляющие, – те приятные «дамские» мелочи, без которых трудно представить гардероб. Среди них – забавная пижама, которая станет теплым напоминанием о вас, роскошный шелковый халат, стильная сумка или набор теплых аксессуаров – модных символов зимы.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Подарочный набор Good girl gone Bad by Kilian Holiday Set от Kilian, в который вошел соблазнительный дуэт пополняемого спрея культового аромата объемом 50 мл и 200 мл лосьона для тела из коллекции Body Pleasures с тем же неповторимым ароматом. Набор продается в рождественском футляре. Цена: 26 250 рублей.

Когда речь заходит о подарках маме и сестре, вопрос о том, что выбрать в современном бьюти-многообразии, стоит особенно остро (сложнее выбрать презент только любимому мужчине). С одной стороны, предпочтения самых дорогих сердцу людей известны, а с другой – хочется преподнести им что-то по-настоящему крутое и роскошное. Наш вам совет: руководствуйтесь не ценой, а качеством и пожеланиями мамы и сестры. Однако палетка теней из лимитированной коллекции, селективный аромат или хороший крем всегда будут кстати.

Подругам

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Боди Lise Charmel, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Подарки для подруг могут быть самыми разнообразными: от пушистых тапочек до дерзких кружевных боди и чулок. Обратите внимание на приятные мелочи – бижутерию необычных форм, statement-украшения, которые могут послужить и дополнением к подарку, и полноценным сюрпризом. Зарядить новогодним настроением помогут мягкие аксессуары для сна, тематические элементы дизайна интерьера, «умные» гаджеты и дополнения к ним – наушники, яркие чехлы для телефона или мини-камеры, чтобы запечатлеть самые веселые моменты с вечеринок.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Подарочный набор Premier Cru от Caudalie, в который вошли крем для глаз Premier Cru, сыворотка Premier Cru и крем для лица Premier Cru Крем, оказывающие глубокое антиэйдж действие, станет идеальным подарочным набором для возвращения красоты коже. Цена: 4900 рублей.

Бьюти-подарки подругам могут быть абсолютно любыми – стоит ориентироваться лишь на характер той, кого хотите одарить, и на свои финансовые возможности. Мы советуем вам присмотреться к многочисленным подарочным наборам как уходовой, так и декоративной косметики, которые в изобилии будут представлены в косметических магазинах перед Новым годом, а если хочется оригинальности, можно выбрать какой-нибудь интересный бьюти-гаджет или аромат.

Коллегам и боссу

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Записная книжка Karl Lagerfeld, 1 851 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

На случай, если коллеги решат организовать игру «Тайный Санта», у вас есть сразу несколько стильных идей на вооружение. Беспроигрышные варианты – забавные брелоки для ключей, планеры, обложки для документов и забавные новогодние носки с оленями и снежинками. А если речь о подарке для босса – здесь уж потребуется более серьезный подход. «Статусная» ручка, кожаный кардхолдер или визитница – всегда верная тактика.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Рождественский набор Christmas Gift Set от парфюмерного бренда HFC, внутри которого заключены шесть миниатюр бестселлеров бренда внутри – Devil's Intrigue (яркий букет экзотических нот), Indian Venus (теплый чувственный аромат), Sword Dancer (тонкий пряный аромат), Wear Love Everywhere (аромат бархатной розы с фруктами), Party on the Moon (экстравагантный калейдоскоп ярких нот) и Diamond in the Sky (яркие сладости с теплыми древесными нотами). Цена: 22 900 рублей.

Подарки коллегам – отдельная головная боль, потому что не хочется скатиться в банальщину из серии «пена для бритья мужчинам и дезодорант и гель для душа женщинам», но с другой стороны, не всегда понятно, а что, собственно говоря, можно дарить людям, с которыми ты каждый день видишься, но не всегда тесно дружишь. Палочкой-выручалочкой в данном случае станут разнообразные бьюти-наборы с миниатюрами или полноразмерными средствами для волос – это универсально, потому риск не угадать сводится к минимуму. Также можно присмотреться к ароматам для дома – свечи, как ничто другое, создают уют и праздничное настроение.

Мужчинам

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Часы Casio G-Shock, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Практичность – главный пункт при выборе подарка для мужчины. Дарите максимально полезные базовые вещи, чтобы точно не прогадать. Топ сюрпризов возглавляют стильные часы, остромодные кроссовки, теплые джемперы. Если попасть в точку с размером и фасоном проблематично – переходите к плану «Б», а именно – к аксессуарам. Здесь действительно есть где разгуляться, среди главных героев – кожаные портмоне, классические ремни и запонки, для путешественников и спортсменов – вместительные сумки.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Набор Father’s day kit от Ultraceuticals станет идеальным подарком для любимого мужчины, который обеспечит комплексный уход за его кожей. В наборе: Ультра балансирующий гель для умывания Ultra Balancing Gel Cleanser, Сыворотка «Идеальный цвет лица» Even Skintone Serum и лимитированный формат крема Travel Ultra UV Protective Daily Moisturiser SPF 30 Mattifying. Цена: 10 620 рублей.

Как мы уже писали выше, мужчины любят практичные подарки, даже если это касается такой тесно завязанной на эмоции сферы, как косметика. Потому выбирайте с умом, ориентируясь на нужды своей второй половины, папы или близкого друга. Ароматы в данном случае – ваше всё. Только, пожалуйста, ориентируйтесь на парфюмерные предпочтения мужчины, а не на свои собственные (для этого послушайте, какие ноты он предпочитает носить на себе). Также стоит присмотреться к многочисленным аксессуарам для бритья и наборам с уходовыми средствами, созданными специально для сильной половины человечества, благо все большее количество мужчин приходит к выводу, что уход за собой и использование крема – не чисто женское дело.

Фото: Vostock-photo, архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!