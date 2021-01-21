10 бюджетных украшений, которые выглядят не хуже драгоценностей

Ранее мы рассказывали о правилах сочетания зимней верхней одежды с сумками, которые облегчат жизнь каждой моднице. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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