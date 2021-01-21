10 бюджетных украшений, которые выглядят не хуже драгоценностей
Фото: Instagram @lenaperminova
Wish-лист
Фото: Архивы пресс-служб
Возглавили список фаворитов модниц цепи. Летом их рифмовали с шелковыми комбинациями и майками из фактурного трикотажа, зимой же они венчают базовые водолазки и плотные свитеры. Этот аксессуар не дает фэшионисткам расслабиться, то и дело появляясь в новых вариациях. Остромодные цепи меняют размер звеньев, приобретают затейливые формы, становятся биколорными. Почетное второе место занимают асимметричные серьги, которые заметно потеснили классику, и крупные винтажные клипсы. На третьем — магическая символика, эффективность которой не доказана, но мы верим.
Назад в 2000-е
Инструкцию по возврату в нулевые можно подсмотреть у модного блогера Алисии Родди. Инфлюенсер примеряет культовые очки Chanel (в таких когда-то щеголяла Пэрис Хилтон) и не стесняет себя в количестве украшений. Это тот самый случай, когда надеть все лучшее сразу — можно и нужно. Выше мы уже намекнули, что инвестиция в брутальное колье-цепь будет самой выгодной. А после рекомендуем провести тотальную ревизию колец в своей шкатулке. Кто знает, быть может в дальнем углу пылится винтаж, остро необходимый в ваших образах.
Вспоминаем, как отчаянно Кэрри Брэдшоу в финальных сериях «Секса в большом городе» пыталась найти потерянную в Париже подвеску с собственным именем. С таким же рвением советуем отправиться на поиски модного трофея и особое внимание обратить на минималистичные цепочки с подвесками в виде букв.
Statement-серьги + платок
Чем больше, тем лучше — такова модная установка сезона, которую мы перенимаем из прошлого. Цитируем образы Бриджит Бардо с платками и широкими головными повязками, которые стали трейдмаркой актрисы, а затем обращаемся к хронике look’ов Мадонны из 80-х. Поп-дива возродила тренд на серьги-гиганты, страсти по которым не утихают до сих пор. Предлагаем обыграть крупные кольца пестрым платком, как это делает ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск. С такой комбинацией аксессуаров даже простой аутфит с джинсами и рубашкой бойфренда зазвучит по-новому.
Белла Хадид испытала этот прием на себе еще в период самоизоляции, устроив съемку на веб-камеру. Модель блеснула в гиперобъемном жакете цвета солнца, принтованной бандане и все тех же броских серьгах.
Ранее мы рассказывали о правилах сочетания зимней верхней одежды с сумками, которые облегчат жизнь каждой моднице. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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