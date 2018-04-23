В истории насчитывается множество примеров, когда малообеспеченные люди смогли взять себя в руки и обеспечить достойную жизнь себе и своим близким. Но есть и другие ситуации, когда, казалось бы, благодаря своему таланту и работоспособности можно вылезти из бедности и начать жить по-настоящему, но некоторые индивиды решают выбрать для себя роль жертвы и начинают ожидать, что окружающие дадут им все и сразу. Мы выбрали несколько основных признаков, которые помогут выявить искусственных нищебродов.

Материальные ценности выше духовных

Обычно такие люди игнорируют духовные ценности – для них гораздо важнее показать материальный достаток. Они будут не только встречать вас по одежке, но и быстро просканировав ваш наряд и прикинув в уме, сколько стоят ваши аксессуары, решат, нужно ли тратить на вас время и можно ли вам «поплакаться на свою нелегкую судьбу». При этом все свои сбережения они тратят на то, чтобы выглядеть презентабельно и не задумываются о том, что потом им, возможно, придется какое-то время сидеть на хлебе и воде. Пустить пыль в глаза – вот их главная задача.

Постоянные жалобы на жизнь

Вы никогда не услышите от них ни одной позитивной ноты. Они всегда вам будут рассказывать, насколько они несчастны и все вокруг живут намного лучше, а значит должны их пожалеть. Попытаться что-то изменить? Зачем? Они уверены, что все сделают за них, стоит лишь как следует поплакаться или настойчиво потребовать. И даже имея в арсенале отнюдь не дешевы вещи, они могут жить в захламленной грязной квартире сетуя на то, что у них нет лишней копейки, которую они могли бы потратить на ремонт.

Их не интересует ничего, кроме денег

В один прекрасный момент вы понимаете, что общаться с такими людьми совершенно невозможно. А все потому, что все их разговоры сводятся к тому, где взять денег или как прожить при их отсутствии. При этом они не упускают возможности блеснуть своими познаниями в области элитных курортов, дорогих брендов и так далее, а затем добавят, насколько их измотала эта жизнь и как они устали от рутинной работы.