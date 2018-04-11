Все машины разные

Зачастую автоинструкторы умалчивают о том, что у всех машин (даже одной марки) педали могут нажиматься по-разному. К тому же, оттачивая свое мастерство на учебной машине, вы привыкаете именно к ней и ее габаритам. И когда пересаживаетесь на свой автомобиль, то у вас начинается новое знакомство и притирка друг к другу. Поэтому проходит немало времени, прежде чем вы начнете чувствовать габариты так же хорошо, как и в учебной машине.

Прежде чем заводить машину, выберите удобное положение

Вспомните жокея — ведь он не станет управлять лошадью, пока ему что-то мешает или вызывает дискомфорт. То же самое касается и автомобиля. Прежде чем начинать движение, убедитесь, что вам удобно находиться в водительском кресле, что вы дотягиваетесь до педалей, что вам не нужно тянуться до руля, и все находится под рукой. Если вас все устроило, тогда можно смело отправляться по делам.

Настройте зеркала заднего вида

Запомните, что зеркала — это по сути ваши глаза во время движения. И если хоть одно из них будет выставлено неправильно, то вы не сможете увидеть то, что происходит у вас за спиной и, соответственно, не сможете правильно оценить ситуацию. Особенно это актуально, если вы, скажем, выезжаете с парковки и пытаетесь не задеть при этом машину, которая находится позади вас.

Совершайте маневры лишь в том случае, когда уверены на 100%

«Не уверен — не обгоняй!» Все помнят эту фразу? А в ней ведь действительно есть смысл. Эксперты напоминают, что совершать маневр (например, выходить на обгон) следует лишь в том случае, если вы уверены, что успеете это сделать и не создадите при этом аварийную ситуацию на дороге. Если вы понимаете, что не сможете завершить обгон, тогда лучше вернитесь на свою полосу.