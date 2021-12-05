Драмы больше нет: как отпустить того, кого вы по-настоящему любите
В большинстве случаев разрыв сопровождается болью, страхом, растерянностью и отсутствием представления о дальнейшей жизни. Это связано с тем, что люди в период отношений становятся очень близки, буквально сливаются друг с другом и начинают жить как единый механизм. Таким образом в момент расставания кажется, будто мы потеряли частичку себя. Чтобы максимально безболезненно пережить такой нелегкий момент, не сломаться под натиском переживаний и быстро прийти в себя, существует несколько советов.
Проявите чувства
Не стоит делать вид, что ничего не произошло или попросту вас не волнует. Важно давать волю эмоциям, поскольку, если их копить, однажды все равно они выплеснутся наружу. Даже дома возможно выплеснуть эмоции — например, порвите ненужную ткань или бумагу, включите громко музыку и танцуйте. Между тем нельзя позволить себе увязнуть в грусти.
Примите ситуацию
Вычеркивать теперь уже бывшего мужчину из жизни и памяти вовсе не обязательно. Тем более это не всегда представляется возможным, ведь у некоторых есть дети, которым нужны и мама, и папа. Важно быть благодарной партнеру за время, проведенное вместе, и позволить как себе, так и ему спокойно двигаться своей дорогой.
Не бойтесь
Партнеры, которые состоят в обреченных отношениях, обычно за любовь принимают привязанность, ценность того, что их связывает, и прочее. Страх разрыва связан с тем, что человек привыкает к отношениям и определенному порядку в жизни. Конечно, плыть по течению удобно, ведь отказ от стабильности и уверенности в завтрашнем выглядит пугающе. Однако именно перемены открывают новые пути и делают нас сильнее.
Уделите время себе
В отношениях мы уделяем немало внимания партнеру: окружаем любовью, заботой и даже иногда смотрим на мир через призму его взглядов. Тогда расставание становится хорошей возможностью вспомнить о себе, сфокусироваться на внутреннем «Я» и открыться счастливому будущему.
Помимо всего прочего, это самый подходящий момент для занятий любимым делом, на которое, скорее всего, у вас не хватало времени. А если не определились с хобби, у вас появилась возможность его отыскать. Также в стрессовых ситуациях помогает, например, спорт, поскольку он позволяет выплеснуть негативные эмоции, повышает настроение, самооценку и придает сил.
Проговорите
Чтобы скорее успокоиться и извлечь важный опыт, обратитесь к психологу. А когда вы уже разобрались со своими мыслями, привели в порядок чувства и эмоции, можно поделиться произошедшим с родными или друзьями и получить от них поддержку. Если не хотите никому рассказывать подробности, воспользуйтесь диктофоном, а после сотрите запись вместе со своими переживаниями.
Старайтесь не искать любовь
Многие сталкиваются с мыслью, что больше никогда не смогут полюбить. На самом деле нужно только время, оно позволит забыться и унять боль. В один прекрасный момент вы встретите человека, который соберет ваше разбитое сердце по кусочкам и наполнит его светлыми чувствами.
Наберитесь терпения и ждите, тогда вы успеете разобраться в своих чувствах, а также морально подготовиться к новым отношениям. Потому не стоит сразу пытаться заполнить пустоту, образовавшуюся после расставания, и бросаться в объятия первого встречного.
Общайтесь
Полезно знакомиться и общаться с интересными людьми. Подобное взаимодействие с окружающими позволяет отвлечься от трудного периода, дарит необычные ощущения и даже повышает самооценку, чем улучшает эмоциональное состояние.
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