Драмы больше нет: как отпустить того, кого вы по-настоящему любите

В большинстве случаев разрыв сопровождается болью, страхом, растерянностью и отсутствием представления о дальнейшей жизни. Это связано с тем, что люди в период отношений становятся очень близки, буквально сливаются друг с другом и начинают жить как единый механизм. Таким образом в момент расставания кажется, будто мы потеряли частичку себя. Чтобы максимально безболезненно пережить такой нелегкий момент, не сломаться под натиском переживаний и быстро прийти в себя, существует несколько советов.

Проявите чувства

Не стоит делать вид, что ничего не произошло или попросту вас не волнует. Важно давать волю эмоциям, поскольку, если их копить, однажды все равно они выплеснутся наружу. Даже дома возможно выплеснуть эмоции — например, порвите ненужную ткань или бумагу, включите громко музыку и танцуйте. Между тем нельзя позволить себе увязнуть в грусти.

Примите ситуацию

Вычеркивать теперь уже бывшего мужчину из жизни и памяти вовсе не обязательно. Тем более это не всегда представляется возможным, ведь у некоторых есть дети, которым нужны и мама, и папа. Важно быть благодарной партнеру за время, проведенное вместе, и позволить как себе, так и ему спокойно двигаться своей дорогой.

Не бойтесь