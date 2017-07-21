На что похожа ваша судьба: на трагедию, комедию или драму? Но поскольку авторские права на сюжет принадлежат вам, у вас есть возможность изменить жизненный сценарий полностью.

У каждого человека есть своя история. Она состоит из поворотных моментов и периодов трансформации. В ней действуют злодеи, волшебники, помощники. Она влияет на то, кем вы себя считаете, как рассказываете о себе окружающим и какие шаги предпринимаете. Если вы оцениваете полученный жизненный опыт как негативный и разрушительный, то ваши убеждения о себе звучат следующим образом: «Я недостаточно хороша», «Я никогда не смогу этого сделать», «Я глупая», «Я не заслуживаю счастья» или «Я уже старая и не выйду замуж».

А теперь догадайтесь, как эти формулировки сказываются на вашем эмоциональном состоянии? И как они влияют на ваши действия? Страх, боль и страдания прошлого мешают вам видеть возможности настоящего и проявлять инициативу ради будущего. Вы сознательно избегаете того, что позволит вам испытать радость, потому что живете по сценарию «неудачницы» или «дурнушки».

По счастью, у вас есть возможность сделать крутой поворот и превратиться из чудовища в красавицу. Психологи обнаружили, что стоит пересмотреть интерпретацию произошедших с вами событий (например, считать себя не «магнитом для аварий», если раз в полгода вы попадает в ДТП, а называть себя «везунчиком, который всегда остается цел»), то жизнь меняется к лучшему. Причем вам не придется предпринимать ничего особенного. Достаточно взять бумагу и ручку.