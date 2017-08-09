После ВУЗа вы многому научились: ухаживать за кожей, правильно подбирать одежду, готовить за полчаса ужин на всю семью, нравиться коллегам. Но не стоит останавливаться на достигнутом. Мы составили список обязательных умений, которыми многие пренебрегают.

Навыки выживания

Оказывать первую медицинскую помощь

У вас наверняка есть дети, да и ваши родители не становятся моложе. А значит, вам нужно знать, как останавливать кровотечение, делать искусственное дыхание, накладывать шины, диагностировать предынфарктное состояние, делать уколы и многое другое, потому что на ожидание «Скорой» иногда нет времени. Найдите курсы неотложной помощи, чтобы за несколько недель освободиться от опасных заблуждений (например, смазывать ожог маслом) и отработать практические навыки. Кстати, тут же стоит упомянуть грамотно собранную аптечку, в которой есть все необходимые лекарства и которая должна быть в каждом доме.

Защищаться от нападения и бегать

Если вы возвращаетесь после работы поздними вечерами, то вам желательно знать, куда и как бить противника и что делать дальше. Если вы не готовы ходить на дзюдо и самбо, то хотя бы выясните, как обычно поступают преступники. Например, они выбирают жертв в наушниках и на каблуках, потому что те не слышат шагов сзади и их легко сбить с ног. К тому же мужчины обычно хватают женщин за волосы, а не за руки (потому что не ждут сопротивления), а значит, в первые минуты у вас есть важное преимущество — вы способны отбиваться. И, конечно, чаще ходите на пробежки. Потому что умение быстро оторваться от преследователя спасает ежегодно многие жизни по всему миру.