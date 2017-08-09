Вам приходилось впадать в дрожь от собственных мыслей или испытывать стыд за то, что творится в вашей голове? Предлагаем в ней покопаться, чтобы понять истоки ваших грязных фантазий.

Интерес к жестокости и массовым трагедиям

Приходилось ли вам читать откровения маньяка или выискивать подробности о массовых террористических атаках? Скорее всего, да. И вы не исключение из общего правила. Раньше публика ходила на бои гладиаторов и казни, а сейчас — в кинотеатры на боевики и ужастики.

У психологов есть два объяснения тому, почему вы хотите пощекотать себе нервы. Первую версию выдвинул исследователь Марвин Цукерман. Он связал потребность в острых ощущениях с типом личности: у некоторых людей во время просмотра трагических новостей регистрируется интенсивная электродермальная реакция (электрическая активность кожи на ладонях и пальцах рук, которая возникает в ответ на психологические стимулы). По этой причине они нуждаются в риске и сильных переживаниях. Минус в том, то у них слабо развита эмпатия, они не всегда умеют себя контролировать.

Вторая версия основана на предположении, что вы собираете информацию о чужих трагедиях ради самоуспокоения. Это помогает справиться с тревожностью. Обычно после известий о землетрясениях или крушениях люди говорят себе: «Мне не на что жаловаться, по сравнению с теми несчастными у меня все хорошо, моя семья жива». Возможно, и у вас проскакивают такие же мысли.

Предвзятое отношение и предубежденность

Обществу с трудом дается толерантность. Может быть, на словах вы не считаете людей с инвалидностью, темным цветом кожи или другой ориентацией ущербными. Но сколько их среди ваших друзей? И как вы себя чувствуете в их обществе? Приходилось ли вам о них отзываться в гневных выражениях?

Дело, конечно, не в том, что вы по природе злы. Вами руководит примитивный механизм самозащиты, который выработался в процессе эволюции. Наши предки вынуждены были опасаться чужаков или больных людей, потому что они были потенциально опасны и несли угрозу выживанию племени.

Если вы все еще находитесь в плену предубеждений, то постарайтесь увидеть их родство с суевериями: убеждение, что все кавказцы хитрые или агрессивные по своей сути очень близко к вере, что встреча с черной кошкой принесет беду. Не так давно группа американских психологов выяснила, что люди, которым свойственно стереотипное мышление, хуже справляются с когнитивными тестами. Вы повысите свои интеллектуальные способности, если научитесь смотреть на незнакомцев как на чистый лист бумаги, без ожиданий и сложившегося мнения.