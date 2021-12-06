От реализации идей до построения отношений: астрологические тенденции декабря-2021

В этот день вы почувствуете прилив сил, оптимизма и энергии. Вы станете намного уверенней в себе, а значит, нужно использовать эту суперсилу с пользой. Если вы давно мечтали о повышении, самое время поговорить с руководством, тем более что люди в этот период открыты к общению и обсуждению. Однако будьте осторожны: у вас может появиться желание взять на себя несколько задач. Реально оценивайте свои силы и не беритесь за все дела одновременно.

13 декабря — Меркурий переходит в знак Козерога

13 декабря Меркурий перейдет в знак Козерога и наградит людей рациональным и прагматичным мышлением. Вам станет легче строить логические цепочки и продумывать каждый свой шаг. Самое время заняться сложными задачами, которые требуют аналитики. Не стоит забывать и про личную жизнь, ведь сейчас самый благоприятный период для построения планов и в любовной сфере.

16 декабря — Венера становится стационарной

Отношения и чувства выйдут на первый план. Вам захочется улучшить существующие отношения или, если вы одиноки, обрести любовь. Не бросайтесь в омут с головой, а используйте это время для анализа. Ответьте себе на вопрос, что именно вы хотите получить от отношений и какого человека видите рядом с собой.

19 декабря — Венера становится ретроградной

Теперь, когда вы разобрались со своими чувствами, самое время начать работу над ними. Привнесите в вашу пару больше романтики: устройте свидание, сделайте своей второй половинке подарок или просто поговорите по душам. Сейчас у вас есть возможность вывести ваши чувства на новый уровень.