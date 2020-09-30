Как перестать обижаться на близких и восстановить с ними отношения
Разберитесь с установками из прошлого
В популярных ныне марафонах, обещающих расширить денежное мышление, помочь сделать карьеру и разобраться с тараканами в личной жизни, авторы часто дают следующее упражнение. Необходимо составить список ограничивающих убеждений, которые вы услышали от близких в детстве и юности. Эти фразы, даже если вы с ними не согласны, оказывают на вас влияние. Они могут касаться чего угодно. Например, в подростковом возрасте мама, представляя меня знакомым и друзьям любила отпустить фразу: «Мы гордимся только успехами дочери в учебе, она у нас умная, как папа». Что переводилось как: отличница, послушная, но лицом не вышла — гадкий утенок. Последним я и чувствовала себя долгие годы, комплексов, связанных с внешностью, было не перечесть. Только лет в тридцать пришло четкое осознание: счастье в личной жизни от внешних данных не зависит. Никто не влюбляется в идеальную форму носа или длину ног — нас в партнерах привлекают совсем другие вещи. И как пишет автор одной книги: есть мужчины, которым вы понравитесь по определению – вы стопроцентно их типаж. Есть категория мужчин, которые, к примеру, терпеть не могут блондинок с формами — у вас никогда не завяжется роман. А есть те, кого вы можете пленить или нет - и зависит это от внутренней уверенности, энергетики, обаяния, – категорий, не связанных с внешними данными.
Есть те, кому в детстве говорили: «Что ты лежишь на диване?! Займись делом! Неужели растим тунеядца». И уже будучи зрелыми людьми они отмечают: побездельничать в законный выходной дается с огромным трудом. Испытываешь чувство вины, ведь свободное время можно потратить на что-то полезное. Как правило, из таких детей вырастают успешные в карьерном отношении люди: они постоянно работают и доказывают родителям, что способны много достичь.
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Почему сравниваем себя с другими
Вот еще один типичный пример: «У меня есть фраза-плётка. «А почему у Олеськи пять, а у тебя четыре?» Где-то 20 лет назад это было. Двадцать гребаных лет. Сейчас я могу нагнать драмы и сказать, будто после этой фразы что-то сломалось и все пошло по-другому. Но я не буду так говорить, потому что не знаю. Может, после этой фразы. А может, и позже. А может, не ломалось ничего. Скорее, она – воплощение моего воспитания. Достигать. Стремиться. ⠀ Что из этого вышло? Что я поступила на бюджет в хороший вуз, переехала из посёлка в один город, в другой, в другую страну. Выучила английский, благодаря чему нашла (почти) мужа. Не попала в тюрьму, не влезла в долги, не спилась. Работала в хороших местах, чему-то научилась. ⠀ Но во мне выработалась стратегия оценивать себя через свои достижения. А других – через их достижения», - пишет в соцсети пользователь camomilemeadow.
А достижений, как известно всегда недостаточно, особенно если сравнивать себя с другими. Например, с теми, кто ракеты в космос запускает, или переезжает в Америку возглавлять местный офис, или имеет миллион подписчиков в социальной сети и за один рекламный пост зарабатывает больше, чем ты в офисе за полгода.
Итак, попробуйте выписать подобные фразы-установки из собственного детства и проанализируйте, какое влияние они оказывают на вас годы спустя. А потом честно ответьте себе на другой вопрос: какую скрытую выгоду вы преследуете, продолжая мусолить в памяти эти убеждения. Ведь как говорит ряд психологов: двадцать лет назад ваши родители, произнося ту или иную фразу-«плетку», были совсем другими людьми. Еще одно открытие: зачастую они даже не помнят обидных слов, которые до сих пор звучат у нас в голове. А если помнят, то глубоко раскаиваются. Да, наших мам с папами никто не учил быть правильными. Более того, они дети своих родителей – со всеми обидами, комплексами и принципами воспитания. Поэтому если вы попытаетесь понять, что родители хотели вам только лучшего, или же фраза была брошена на эмоциях (у вас такое тоже случалось, мы все живые люди), станет легче.
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Секрет заниженной самооценки
Но вернемся к выгодам. Нередко свои неудачи мы оправдываем магической фразой из детства. «Мне говорили, что я робкая и нерешительная, неудивительно, что у меня не ладится карьера». Но ведь в ваших силах составить четкий карьерный план и планомерно двигаться по нему. Смелость появится, когда на горизонте замаячит конкретный результат, который хочется получить. Мы склонны винить во всем заниженную самооценку, сформированную в детстве строгими родителями. Мол, недолюбили, недохвалили, слишком много требовали и сравнивали с другими. Но тем самым мы перекладываем ответственность за события в своей жизни на других.
При этом довольно давно замечено: люди, жалующиеся на заниженную самооценку, страдают от завышенной. Им все время кажется, что их не ценят по достоинству, недодают, не замечают — во всем этом сквозит тотальная зацикленность на себе. В то время как люди, действительно робкие и мучительно застенчивые, даже мысли не допускают, что достойны чего-то большего. А в случае с первой категорией: они отказываются анализировать собственные неудачи. Если же отбросить эмоции, то выяснится, что причина череды провалов кроется в отсутствии конкретных навыков, действий, умений, настойчивости, терпения и так далее. А чтобы их приобрести, придется сменить тактику поведения и мышления, чему-то научиться, признать успехи других людей. То есть приложить конкретные усилия и начать совершать другие, непривычные действия. А это не так-то легко, куда проще обвинить во всем родителей, когда-то ранивших нас той или иной фразой.
Фото: Pexels.com
Поблагодарите обидчиков
Чем сердце успокоится? Можно оставить все как есть и лелеять милые сердцу установки – просто признать себе, что по большому счету все устраивает. Либо понять, что фразы из прошлого давно не имеют над вами никакого действия и только вы несете ответственность за происходящее в жизни. Либо пойти еще дальше и, как советуют некоторые специалисты, искренне поблагодарить близких, ранивших вас когда-то. Да, позвонить или написать письмо. Устно или в тексте сказать спасибо за нанесенную обиду. Ведь именно благодаря той самой маминой фразе вы успешно доказываете, что способны на большее, что вы не лентяйка, что у вас есть характер и способности, что вас любят и руки растут из нужного места. Благодаря тем самым обидным словам, подстегивавших вас годами, вы делаете карьеру, развиваете свой бизнес, учитесь новому, решились на переезд, держите себя в форме и, наконец, совсем по-другому воспитываете уже собственных детей.
Фото: Pexels.com
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