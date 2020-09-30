Как перестать обижаться на близких и восстановить с ними отношения

Почему сравниваем себя с другими

Вот еще один типичный пример: «У меня есть фраза-плётка. «А почему у Олеськи пять, а у тебя четыре?» Где-то 20 лет назад это было. Двадцать гребаных лет. Сейчас я могу нагнать драмы и сказать, будто после этой фразы что-то сломалось и все пошло по-другому. Но я не буду так говорить, потому что не знаю. Может, после этой фразы. А может, и позже. А может, не ломалось ничего. Скорее, она – воплощение моего воспитания. Достигать. Стремиться. ⠀ Что из этого вышло? Что я поступила на бюджет в хороший вуз, переехала из посёлка в один город, в другой, в другую страну. Выучила английский, благодаря чему нашла (почти) мужа. Не попала в тюрьму, не влезла в долги, не спилась. Работала в хороших местах, чему-то научилась. ⠀ Но во мне выработалась стратегия оценивать себя через свои достижения. А других – через их достижения», - пишет в соцсети пользователь camomilemeadow.

А достижений, как известно всегда недостаточно, особенно если сравнивать себя с другими. Например, с теми, кто ракеты в космос запускает, или переезжает в Америку возглавлять местный офис, или имеет миллион подписчиков в социальной сети и за один рекламный пост зарабатывает больше, чем ты в офисе за полгода.

Итак, попробуйте выписать подобные фразы-установки из собственного детства и проанализируйте, какое влияние они оказывают на вас годы спустя. А потом честно ответьте себе на другой вопрос: какую скрытую выгоду вы преследуете, продолжая мусолить в памяти эти убеждения. Ведь как говорит ряд психологов: двадцать лет назад ваши родители, произнося ту или иную фразу-«плетку», были совсем другими людьми. Еще одно открытие: зачастую они даже не помнят обидных слов, которые до сих пор звучат у нас в голове. А если помнят, то глубоко раскаиваются. Да, наших мам с папами никто не учил быть правильными. Более того, они дети своих родителей – со всеми обидами, комплексами и принципами воспитания. Поэтому если вы попытаетесь понять, что родители хотели вам только лучшего, или же фраза была брошена на эмоциях (у вас такое тоже случалось, мы все живые люди), станет легче.