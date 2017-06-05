Критиковать других — опасная задача. Одно неверное слово — и вы рискуете задеть чувства верующего, вляпаться в политический скандал или узнать что-то новое о вашей маме. Но и молчать нельзя, иначе ситуация — будь то капризное поведение сына или ошибка сотрудника — повторится. Разбираемся, как указать человеку на недостатки и не поссориться.

Поймите свои мотивы

Если вдруг вам в руки попадает наивное существо, так и хочется провести для него ускоренные курсы «Как надо жить». Притормозите. Ваш собеседник вряд ли будет рад выяснить, что плохо выглядит или неправильно ставит ударение в слове «апострОф». Прежде чем делать замечания, ответьте себе на вопрос: «Кому это надо?». Если какая-то черта характера человека или его регулярно повторяющиеся поступки мешают лично вам, значит, надо обсудить. Если же вы хотите кого-то улучшить по образу и подобию своему, то отбросьте эти божеские замашки.

Начните с примера из жизни

Если вы определились, что подопытному не обойтись без ваших ценных указаний и наставлений, то для начала подготовьте его к разговору. Расскажите реальную или вымышленную историю, в которой вы совершали аналогичные проступки. Беседа, начавшаяся со слов «Когда я была маленькая, я тоже не слушалась свою бабушку» или «Давным-давно я тоже не умела ставить тарелки по размеру, но все изменилось, когда я встретилась со своей свекровью», поможет снять напряжение. Вы будете выступать не в амплуа нравоучительницы, а в роли человека, пережившего и преодолевшего похожие трудности.