«Еда – не успокоительное и не замена терапии»: колонка психолога Глеба Назаренко

Почему же так происходит, что привлекает нас в еде в стрессовой ситуации

Существует понятие comfort food — уютная пища, которая позволяет погрузиться в атмосферу детства, когда нам не приходится брать на себя заботы: это беззаботное время, в котором ответственность лежит на взрослых и ты чувствуешь себя в полной безопасности. Чтобы очутиться в зоне комфорта, мы погружаемся в атмосферу comfort food и активно заедаем наш стресс.

На самом деле люди часто прибегают к такому способу борьбы с депрессией, потому что не видят другого выхода и у них недостаточно силы воли, чтобы пережить это с помощью других методов.

Вот другой пример из практики. Женщина бальзаковского возраста, замужем больше 20 лет. Дети выросли и разъехались, она не работает, надобность в ней как в хозяйке отпала. Муж стал все чаще задерживаться на работе, приходит домой и сразу же ложится спать.