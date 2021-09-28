Раскрыта неприятная правда о продуктах с пометками «фитнес», «био», «эко»

По мнению специалиста, чтобы избавиться от лишних килограммов, надо употреблять много белка и сложных углеводов, находящихся, например, в картофеле, злаковых и бобовых, а самое главное — составить план питания и распланировать свой рацион.

«И пускай на упаковке написано "фитнес", "диета", "био", "эко" или "цельные злаки"… Продукт глубокой переработки никогда не будет хорошим вариантом. Такие продукты не просто не помогают насыщению, они специально изготовлены, чтобы повысить аппетит», — привели слова диетолога на сайте «Невские новости».

Полезны для худеющих и продукты с качественными жирами в составе, среди них авокадо, миндаль, фундук, грецкие орехи, оливковое масло. Также Ракель Капель отметила, если захотелось сладкого, можно утолить желание натуральным йогуртом, кефиром, творогом, фруктами или чашкой кофе.