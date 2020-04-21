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8 советов, как общаться с негативными людьми и не впасть в депрессию

Наверняка и в вашем окружении есть пара-тройка нытиков, предпочитающих регулярно жаловаться на несправедливость окружающего мира и обвинять всех вокруг в своих неудачах. Психологи утверждают, что общение с такими токсичными людьми может не только морально вас опустошить, но и стать причиной повышенной тревожности, депрессии, хронической усталости и прочих неприятных проблем. И если вы совсем не можете от них дистанцироваться, то постарайтесь хотя бы минимизировать действие их негативной энергетики, иначе ухудшения самочувствия не избежать. Как защититься от влияния негативных людей, если нет возможности просто вычеркнуть их из своего круга общения, – в материале Passion.ru.

Ценить время и нервы

При столкновении с токсичными личностями не пытайтесь оправдываться или пускаться в долгие объяснения – иначе это будет выглядеть жалкими извинениями за то. что у вас все сложилось в этой жизни так. а не иначе и будут расценены проявлением вашей слабости. Вы впустую потратите свое время и нервы. Как утверждают специалисты, зачастую общение с токсичными личностями напоминает борьбу с ветряными мельницами – моральных сил затрачено много, а толку ноль. Уважайте в первую очередь себя и свои желания и не жертвуйте своими планами в угоду того, кто это все равно не оценит. Просто деликатно укажите человеку на реальное положение дел и на то, что у вас есть свои мысли на тот или иной счет и вы будете поступать так, как посчитаете нужным.

Установка границ

При общении с негативными людьми сразу же четко обозначьте свои границы и дайте понять, что переходить их ни в коем случае нельзя. Отстаивайте свои принципы, оберегайте свое личное пространство и не поддавайтесь манипуляции, иначе неприятности и ухудшение самочувствия вам будет обеспечено. Научитесь вежливо, но твердо отказывать тому, кто пытается заставить вас сделать что-то против вашей воли, переложить на вас свои обязанности или просто «вылить» на вас свои проблемы.

Сохранение бдительности и тренировка памяти

Эксперты рекомендуют внимательнее присмотреться к своему кругу общения, вычислить странных личностей и оградить себя от их влияния (настолько, насколько это возможно). Понятно, что если это кто-то чужой, то вам будет довольно просто удерживать дистанцию, но иногда токсичным может оказаться кто-то из близких и вам волей-неволей придется с ним пересекаться. Постарайтесь не допускать прямого столкновения и соблюдайте максимальную осторожность. Умный и бдительный человек при столкновении с негативом и токсичностью сумеет максимально переключиться и отстраниться от этой ситуации. Он не станет использовать чужую слабость себе во благо и постарается не допустить повторения подобного в будущем.

Фото: pexels.com

Поиск дзена

Еще один действенный способ противостояния токсичным личностям – проявлять стойкость во время общения, не вестись на провокации и не сворачивать с намеченного пути. По замечаниям экспертов, особому воздействию негатива подвержены люди, имеющие какие-то внутренние переживания и конфликты. Поэтому постарайтесь сначала разобраться со своими мыслями и чувствами, и лишь затем подпускайте к себе нытиков. Иначе они могут воспользоваться вашей слабостью и доставить вам еще больше неприятностей.

Меньше говорить и больше слушать

Чтобы не стать легкой мишенью для энергетических вампиров и прочих негативных личностей, постарайтесь не делиться ни с кем своими планами и мечтами. Если вы чувствуете, что окружающие начинают проявлять нездоровый интерес к вашей жизни, переключите разговор на них самих и слушайте, что они будут вам рассказывать. Держите в секрете свои успехи на работе, размер вашей зарплаты, удачный брак или счастливый роман. Иначе вы рискуете остаться у разбитого корыта, наблюдая за тем, как удача выскальзывает у вас из рук и переходит к кому-то другому.

Скрещивание рук и ног

По мнению экспертов, скрещивание рук и ног во время беседы с токсичным человеком поможет вам защититься от негатива и случайно не перетянуть его беды на себя. Таким нехитрым образом вы словно закрываете свое биополе, не допускаете вмешательства завистников в вашу энергетику, а заодно предотвращаете ее «утечку». Другими словами, ваша позитивная энергия остается с вами, а не подпитывает кого-то другого, отнимая у вас все жизненные силы.

Фото: pexels.com

Никаких оправданий токсичности

Ни в коем случае не пытайтесь подержать человека фразой, вроде «Как я тебя понимаю», иначе вы рискуете завязнуть в негативе еще больше. Токсичные личности хватаются за подобные фразы и используют их в своих целях. Они легко найдут ваши болевые точки и будут давить на них еще сильнее. Поэтому не ищите им оправдания и не пытайтесь списать неадекватное поведение на случайность, в противном случае вы можете невольно притянуть весь негатив на себя, а вам это точно не нужно. Спокойно выслушайте, что вам пытаются сказать и либо предложите оптимальное на ваш взгляд решение, либо, если понимаете, что человек не готов воспринимать советы, перенаправьте к тому, кто может помочь. Только не берите всю ответственность на себя, иначе вы рискуете остаться виноватой во всех бедах неудачника.

Дополнительная защита

Некоторые люди признаются, что противостоять так называемым энергетическим вампирам и просто неприятным личностям им помогают амулеты и обереги. Это не обязательно должно быть что-то магическое, эксперты утверждают, что защитным оберегом может выступить какая-то определенная вещь, к которой вы привязаны эмоционально (памятный подарок или любимая детская игрушка, почему нет). Но если вы хотите все сделать по правилам и усилить эффект, тогда вам стоит присмотреться к тем предметам, которые рекомендованы в качестве амулета для каждого конкретного знака зодиака.

Фото: pexels.com

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