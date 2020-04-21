8 советов, как общаться с негативными людьми и не впасть в депрессию
Ценить время и нервы
При столкновении с токсичными личностями не пытайтесь оправдываться или пускаться в долгие объяснения – иначе это будет выглядеть жалкими извинениями за то. что у вас все сложилось в этой жизни так. а не иначе и будут расценены проявлением вашей слабости. Вы впустую потратите свое время и нервы. Как утверждают специалисты, зачастую общение с токсичными личностями напоминает борьбу с ветряными мельницами – моральных сил затрачено много, а толку ноль. Уважайте в первую очередь себя и свои желания и не жертвуйте своими планами в угоду того, кто это все равно не оценит. Просто деликатно укажите человеку на реальное положение дел и на то, что у вас есть свои мысли на тот или иной счет и вы будете поступать так, как посчитаете нужным.
Установка границ
При общении с негативными людьми сразу же четко обозначьте свои границы и дайте понять, что переходить их ни в коем случае нельзя. Отстаивайте свои принципы, оберегайте свое личное пространство и не поддавайтесь манипуляции, иначе неприятности и ухудшение самочувствия вам будет обеспечено. Научитесь вежливо, но твердо отказывать тому, кто пытается заставить вас сделать что-то против вашей воли, переложить на вас свои обязанности или просто «вылить» на вас свои проблемы.
Сохранение бдительности и тренировка памяти
Эксперты рекомендуют внимательнее присмотреться к своему кругу общения, вычислить странных личностей и оградить себя от их влияния (настолько, насколько это возможно). Понятно, что если это кто-то чужой, то вам будет довольно просто удерживать дистанцию, но иногда токсичным может оказаться кто-то из близких и вам волей-неволей придется с ним пересекаться. Постарайтесь не допускать прямого столкновения и соблюдайте максимальную осторожность. Умный и бдительный человек при столкновении с негативом и токсичностью сумеет максимально переключиться и отстраниться от этой ситуации. Он не станет использовать чужую слабость себе во благо и постарается не допустить повторения подобного в будущем.
Фото: pexels.com
Поиск дзена
Еще один действенный способ противостояния токсичным личностям – проявлять стойкость во время общения, не вестись на провокации и не сворачивать с намеченного пути. По замечаниям экспертов, особому воздействию негатива подвержены люди, имеющие какие-то внутренние переживания и конфликты. Поэтому постарайтесь сначала разобраться со своими мыслями и чувствами, и лишь затем подпускайте к себе нытиков. Иначе они могут воспользоваться вашей слабостью и доставить вам еще больше неприятностей.
Меньше говорить и больше слушать
Чтобы не стать легкой мишенью для энергетических вампиров и прочих негативных личностей, постарайтесь не делиться ни с кем своими планами и мечтами. Если вы чувствуете, что окружающие начинают проявлять нездоровый интерес к вашей жизни, переключите разговор на них самих и слушайте, что они будут вам рассказывать. Держите в секрете свои успехи на работе, размер вашей зарплаты, удачный брак или счастливый роман. Иначе вы рискуете остаться у разбитого корыта, наблюдая за тем, как удача выскальзывает у вас из рук и переходит к кому-то другому.
Скрещивание рук и ног
По мнению экспертов, скрещивание рук и ног во время беседы с токсичным человеком поможет вам защититься от негатива и случайно не перетянуть его беды на себя. Таким нехитрым образом вы словно закрываете свое биополе, не допускаете вмешательства завистников в вашу энергетику, а заодно предотвращаете ее «утечку». Другими словами, ваша позитивная энергия остается с вами, а не подпитывает кого-то другого, отнимая у вас все жизненные силы.
Фото: pexels.com
Никаких оправданий токсичности
Ни в коем случае не пытайтесь подержать человека фразой, вроде «Как я тебя понимаю», иначе вы рискуете завязнуть в негативе еще больше. Токсичные личности хватаются за подобные фразы и используют их в своих целях. Они легко найдут ваши болевые точки и будут давить на них еще сильнее. Поэтому не ищите им оправдания и не пытайтесь списать неадекватное поведение на случайность, в противном случае вы можете невольно притянуть весь негатив на себя, а вам это точно не нужно. Спокойно выслушайте, что вам пытаются сказать и либо предложите оптимальное на ваш взгляд решение, либо, если понимаете, что человек не готов воспринимать советы, перенаправьте к тому, кто может помочь. Только не берите всю ответственность на себя, иначе вы рискуете остаться виноватой во всех бедах неудачника.
Дополнительная защита
Некоторые люди признаются, что противостоять так называемым энергетическим вампирам и просто неприятным личностям им помогают амулеты и обереги. Это не обязательно должно быть что-то магическое, эксперты утверждают, что защитным оберегом может выступить какая-то определенная вещь, к которой вы привязаны эмоционально (памятный подарок или любимая детская игрушка, почему нет). Но если вы хотите все сделать по правилам и усилить эффект, тогда вам стоит присмотреться к тем предметам, которые рекомендованы в качестве амулета для каждого конкретного знака зодиака.
Фото: pexels.com
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