8 советов, как общаться с негативными людьми и не впасть в депрессию

Ценить время и нервы

При столкновении с токсичными личностями не пытайтесь оправдываться или пускаться в долгие объяснения – иначе это будет выглядеть жалкими извинениями за то. что у вас все сложилось в этой жизни так. а не иначе и будут расценены проявлением вашей слабости. Вы впустую потратите свое время и нервы. Как утверждают специалисты, зачастую общение с токсичными личностями напоминает борьбу с ветряными мельницами – моральных сил затрачено много, а толку ноль. Уважайте в первую очередь себя и свои желания и не жертвуйте своими планами в угоду того, кто это все равно не оценит. Просто деликатно укажите человеку на реальное положение дел и на то, что у вас есть свои мысли на тот или иной счет и вы будете поступать так, как посчитаете нужным.

Установка границ

При общении с негативными людьми сразу же четко обозначьте свои границы и дайте понять, что переходить их ни в коем случае нельзя. Отстаивайте свои принципы, оберегайте свое личное пространство и не поддавайтесь манипуляции, иначе неприятности и ухудшение самочувствия вам будет обеспечено. Научитесь вежливо, но твердо отказывать тому, кто пытается заставить вас сделать что-то против вашей воли, переложить на вас свои обязанности или просто «вылить» на вас свои проблемы.

Сохранение бдительности и тренировка памяти

Эксперты рекомендуют внимательнее присмотреться к своему кругу общения, вычислить странных личностей и оградить себя от их влияния (настолько, насколько это возможно). Понятно, что если это кто-то чужой, то вам будет довольно просто удерживать дистанцию, но иногда токсичным может оказаться кто-то из близких и вам волей-неволей придется с ним пересекаться. Постарайтесь не допускать прямого столкновения и соблюдайте максимальную осторожность. Умный и бдительный человек при столкновении с негативом и токсичностью сумеет максимально переключиться и отстраниться от этой ситуации. Он не станет использовать чужую слабость себе во благо и постарается не допустить повторения подобного в будущем.