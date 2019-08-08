Овнам — стрелы, а Тельцам — слоны: какие обереги принесут удачу разным знакам зодиака

Овен

Огненными (и упрямым) представителям данного знака зодиака в качестве талисмана, приносящего удачу, идеально подойдет что-то, символизирующее силу и власть. Это может быть золотое украшение с изображением древнегреческого мифического существа, подвески в виде стрелы, копья, колесницы, награды, кубки, брелоки с тематическим изображением и так далее. А, чтобы оберег точно сработал так, выбирайте предмет оранжевого, красного или зеленого оттенка, круглой или квадратной формы.

Телец

Приземленным представителям данного знака зодиака идеально подойдут талисманы светлых (природных) оттенков, с изображением животных или птиц. Тельцы стремятся к благополучию и достатку, поэтому эксперты рекомендуют обратить им внимание на позолоченную фигурку быка, слона, совы или дракона. Помимо этого, в качестве оберега может выступить какое-то произведение искусства – картина, ваза, древние монетки и так далее.

Близнецы

Двойственным и чересчур общительным представителям данного знака зодиака необходимо выбирать оберег, напоминающий собой ключ или замок (в идеале, чтобы он был белого или синего цвета). Можно, например, подобрать изящное украшение с подвеской-ключиком, браслет с таким же шармом, флешку или ежедневник с изображением замочка и ключика.

Рак

Нерешительные представители данного знака зодиака стремятся превратить свой дом в крепость и закрываются в своей «раковине» каждый раз, когда чувствую дискомфорт или опасность. Их бесполезно о чем-то просить, если сами они не готовы к каким-либо действиям. Чтобы удача и успех сопутствовали Ракам, им необходимо выбрать оберег золотистого или серебристого оттенка (отличным вариантом станет полумесяц или сердце).