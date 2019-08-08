Овнам — стрелы, а Тельцам — слоны: какие обереги принесут удачу разным знакам зодиака

Овен
Огненными (и упрямым) представителям данного знака зодиака в качестве талисмана, приносящего удачу, идеально подойдет что-то, символизирующее силу и власть. Это может быть золотое украшение с изображением древнегреческого мифического существа, подвески в виде стрелы, копья, колесницы, награды, кубки, брелоки с тематическим изображением и так далее. А, чтобы оберег точно сработал так, выбирайте предмет оранжевого, красного или зеленого оттенка, круглой или квадратной формы.
Телец
Приземленным представителям данного знака зодиака идеально подойдут талисманы светлых (природных) оттенков, с изображением животных или птиц. Тельцы стремятся к благополучию и достатку, поэтому эксперты рекомендуют обратить им внимание на позолоченную фигурку быка, слона, совы или дракона. Помимо этого, в качестве оберега может выступить какое-то произведение искусства – картина, ваза, древние монетки и так далее.
Близнецы
Двойственным и чересчур общительным представителям данного знака зодиака необходимо выбирать оберег, напоминающий собой ключ или замок (в идеале, чтобы он был белого или синего цвета). Можно, например, подобрать изящное украшение с подвеской-ключиком, браслет с таким же шармом, флешку или ежедневник с изображением замочка и ключика.
Рак
Нерешительные представители данного знака зодиака стремятся превратить свой дом в крепость и закрываются в своей «раковине» каждый раз, когда чувствую дискомфорт или опасность. Их бесполезно о чем-то просить, если сами они не готовы к каким-либо действиям. Чтобы удача и успех сопутствовали Ракам, им необходимо выбрать оберег золотистого или серебристого оттенка (отличным вариантом станет полумесяц или сердце).
Фото: vostock-photo
Лев
Царственным представителям данного знака зодиака стоит выбирать талисманы себе под стать. Например, фигурка льва или орла, золотой амулет с изображением солнца, медальон в виде лучей или звезды будут восполнять их жизненную энергию и помогут им удерживаться на пьедестале.
Дева
Практичным и мудрым представителям данного знака зодиака необходимо выбирать талисманы светлых оттенков, выполненные из глины, гипса или камня. Это могут быть фигурки животных, изображение растений и цветов. Например, можно приобрести цепочку с кулоном в виде астры - этот цветок поможет Девам обрести гармонию, сделает их более уравновешенными и чувственными.
Весы
Аристократичным и манерным представителям данного знака зодиака в качестве талисмана подойдет нечто изящное и утонченное. Форма оберега может быть любой, главное, чтобы он был выполнен из серебра. Цепочка с кулоном в виде весов или серебристая статуэтка весов помогут им уравновесить свои мысли и чувства, а заодно будут притягивать к ним богатство и удачу.
Скорпион
Оберег в форме лягушки, скарабея или скорпиона может сослужить добрую службу скептически настроенным представителям данного знака зодиака. Но если вы хотите, чтобы талисман работал, то проследите, чтобы он непременно был красного цвета. С такой мощной защитой вам будут не страшны происки недоброжелателей и пакости завистников.
Фото: vostock-photo
Стрелец
Бронзовые подвески (или шармы) в виде стрелы и подковы помогут представителям данного знака зодиака обрести уверенность в собственных силах и будут мотивировать на успех. Изображение мифического кентавра (опять же, со стелами в руках), саламандры или феникса поможет Стрельцам сохранить положительный настрой и не опускать руки даже в самых сложных (и, казалось бы, безнадежных) ситуациях.
Козерог
Трудолюбивым и консервативным представителям данного знака зодиака следует выбирать талисманы, выполненные из благородного металла - золота. Это может быть золотая монетка (или амулет с изображением старинной монетки), цепочка с подвеской в виде кота или черепахи, статуэтка крокодила, ящерицы или лягушки. Подобный оберег поможет им обрести гармонию в делах, встретить подходящего человека (если они до сих пор еще не нашли свою любовь), а также продвинуться по службе.
Водолей
Жадным до впечатлений представителям данного знака зодиака подойдут талисманы, символизирующие полет – перо, крылья, птицы, ангел и так далее. Помимо этого, удачным вариантом может стать замочек, предметы, связанные с водоемом (например, подвеска в виде кувшина), декоративный фонтан, картина (или снимок) водопадов и тому подобное. Эти обереги принесут мощную энергетику Водолеям, помогут им найти верное решение и изменить жизнь к лучшему.
Рыбы
Мечтательным и ранимым представителям данного знака зодиака подойдут обереги небесно-голубого или серебристого цвета. Это может быть статуэтка или кулон в виде рыб, браслетик с морскими обитателями (кораллами, медузами), изделия из жемчуга или даже морская раковина. Это поможет Рыбам стать спокойнее и уравновешеннее, избавиться от пессимизма и обрести удачу в делах.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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