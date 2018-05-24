8 простых способов сэкономить на свадьбе, если вы подружка невесты

Обратите внимание на образцы платьев

Это на Западе принято, чтобы невеста оплачивала наряды еще и своим подружкам, чтобы все было выдержано в едином стиле. А в нашей стране вам лишь расскажут об основных моментах торжества и объяснят, какого цвета должно быть ваше платье. Чтобы не уйти в минус еще на этапе выбора подходящего вечернего туалета, загляните в салоны для новобрачных и прямо спросите у консультантов, где у них находятся образцы или те модели, которые были на манекенах (или остались после смены экспозиции). В этом случае вам удастся сэкономить приличную сумму.

Или подумайте об аренде!

Если вам нужен наряд лишь на один вечер, тогда нет смысла покупать платье. Лучше изучите варианты, позволяющие взять платье напрокат. Но учтите, что вас попросят оставить и залог, который не возвращается в случае, если вы испортите вещь. С другой стороны, если вы сама аккуратность и уверены в том, что с вечерним туалетом ничего не случится, тогда этот вариант подойдет вам идеально. Так вам не придется выкупать платье за полную стоимость и затем еще думать о том, как его хранить и куда его еще можно выгулять (как показывает практика, обычно эти наряды так и висят просто в шкафу без надобности).

Обновите то, что у вас уже есть

Возможно, у вас есть подходящий наряд, но вы в нем уже выходили в свет. Тогда вы просто можете обратиться к портному и обновить свое платье, чтобы оно выглядело как новое. В некоторых случаях бывает достаточно укоротить, например, подол или придумать какой-нибудь декор, чтобы получился свежий новый образ. Поверьте, что это будет стоить гораздо дешевле, чем приобретать еще одно дорогостоящее вечернее платье.