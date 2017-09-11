Любовь к себе — это то, о чем все слышали, но мало кто знает, как она проявляется. Passion.ru собрал список основных признаков и дал советы тем, кто пока не умеет о себе заботиться.

Представим, что вы уже достигли просветления и научились любить себя по всем правилам. Чем вы тогда отличаетесь от большинства?

Вы умеете выбирать

Вы отвечаете «да» или «нет» без вреда для себя. Вы не чувствуете угрызений совести за то, что не воспользовались советом подруги или не примчались к маме по первому требованию. У вас нет привычки идти на уступки ради того, чтобы заслужить чужую любовь. Когда вы приходите в ресторан с мужчиной или планируете отпуск с мужем, то с легкостью озвучиваете свои желания. Вы не занимаете соглашательскую позицию, при которой позволяете другим принимать решения за вас.

Совет: начните с малого, задавайтесь вопросами, что вы хотите на обед или какое занятие порадует вас вечером. Так вы постепенно разберетесь в том, какие у вас есть потребности.

Вы не терпите обиды бесконечно

Вы не задерживаетесь в компании недоброжелателей и завистников. И вы не прощаете каждый раз «подругу», которая самоутверждается за ваш счет или устраивает вам истерики. Вы держитесь холодно, когда родные бестактно намекают на то, что вам пора похудеть. Одним словом, вы демонстрируете свое недовольство каждому, кто позволил себе сказать что-то обидное в ваш адрес. Умение прощать — важная черта, но вы не путаете ее с жертвенным поведением. Людям легко с вами, потому что вы сразу устанавливаете границы в общении.

Совет: говорите прямо, когда вам не нравится, что рядом курят, грубо выражаются или как-то иначе ограничивают ваши права.