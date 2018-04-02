7 историй о героях и спасении жизней, которые тронут вас до слез

Александр Калачев
28 марта по всей России был объявлен траур по погибшим в результате страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Пока одни люди убегали в панике из горящего здания, другие решили помочь тем, кто оказался в огне и плотном дыму, рискуя собственными жизнями. Одним из настоящих героев стал 21-летний сотрудник кафе торгового центра Александр Калачев, который выводил и вытаскивал на себе детей с третьего этажа, пока не надышался угарным газом и не получил ожог горла.
«Столько хотелось написать здесь, я просто не могу, потому что нет слов это все описать. Никому не желаю все это пройти. Страшно, когда родители ищут своих детей, которые просто-напросто пришли посмотреть кино. Эти голоса детей в телефоне: «Мам, нам нечем дышать, я задыхаюсь». Просто… Я не знаю», — написал Александр в своем Instagram, после того, как был доставлен в больницу.
Татьяна Дарсалия
Учительница из гимназии № 17 города Кемерово 37-летняя Татьяна Дарсалия пришла в торговый центр с четырнадцатилетней дочкой Элеонорой. Когда начался пожар, она вывела девочку из торгового центра, а сама вернулась за чужими детьми и погибла, пытаясь их спасти. На отпевание Татьяны в Знаменский собор пришли ее родственники, десятки учеников из гимназии и совершенной незнакомые люди, которым пришлось стоять на улице у переполненного храма, в котором не было места.
«Мы будем ее любить и помнить всегда, она была и остается лучшей из лучших. Мне до сих пор не верится, что это произошло именно с ней, но я горжусь, что это моя мама. Она погибла, как герой, пропустив вперед себя детей и не могла поступить иначе. Она всегда останется в наших сердцах», — написала Элеонора на странице «ВКонтакте» своей матери. Пост продолжает собирать многочисленные комментарии людей, которые поблагодарят Татьяну Дарсалию за ее поступок.
Дмитрий Полухин
Семнадцатилетний курсант кадетского корпуса МЧС Дмитрий Полухин тоже вернулся в горящий ТЦ «Зимняя вишня», услышав от охваченной паникой женщины, что она потеряла детей. Рискуя своей жизнью, Дмитрий вытащил троих малышей из магазина, в котором уже почти ничего не было видно из-за дыма. Свой поступок после трагедии парень объяснил просто и достойно — услышал крик о помощи и пошел.
«Когда все случилось, я находился в зале кинотеатра, смотрел фильм. Никакой сирены, ничего не было. Взрывов тоже я не слышал. Просто в зал забежала сотрудница кинотеатра и сказала всем уходить, потому что пожар. Мы все вышли через пожарный выход. Мой сеанс был в третьем зале, но когда по пожарному проходу мы шли мимо двери, ведущей во второй зал, я еще обратил внимание, что оттуда почему-то никто не выходит. Были люди за дверью или нет, я не успел понять. А потом я услышал детские крики. Я пошел на голос и увидел, что в одном из магазинов — или что это было, я в дыму не разглядел, — трое малышей забились в угол и плачут. В темноте я пошарил рукой и наткнулся на руку. Это был мальчик лет 11, как я потом уже увидел. Так же на ощупь еще взял за шиворот двух девочек и потащил к выходу», — рассказал он «Комсомольской правде».
Энтони Перес
В начале февраля в Нью-Йорке погиб одинадцатилетний Энтони Перес, пытавшийся спасти своего двенадцатилетнего друга Хуана Умпьерреса, провалившегося под лед на замерзшем озере в Квинсе. Мальчики гуляли в лесопарке около четырх часов дня, Энтони был на суше, когда Хуан вышел на лед и провалился, сообщает New York Post. Энтони бросился к другу на помощь, вытащил его, а сам вылезти из ледяной воды уже не смог... Когда спасатели достали его из воды, он уже не дышал. Пока ребенка, корому не помогло ни искуственное дыхание, ни помощь врачей скорой помощи, пытались вытащить из воды, двое спасателей также провалились под лед и оказались в больнице с переохлаждением.
Сергей Фролов
Сергей Фролов из Каменска-Уральского проезжал мимо торгового центра, когда увидел на проезжей части маленькую девочку, которая шла между тротуаром и проносящимися мимо автомобилями совершенно одна. Пока все равнодушно проезжали и проходили мимо, Фролов остановился, поставил машину на аварийку и стал спасть девочку, которая в любую секунду рисковала погибнуть под колесами. Спасенной оказалась трехлетняя Вера. Мама оставила ее на несколько минут одну на лестничной площадке, а сама с тяжелыми сумками поднялась в квартиру. Малышка успела выскользнуть из подъезда и отправилась гулять. Журналистов Сергей Фролов попросил не делать из него супергероя и посоветовал всем обращать внимание на то, что происходит вокруг и не быть равнодушными, потому что от этого часто зависят жизни людей.
Пожарные из Волгограда и спасение кота
Спасатели в Волгограде оказали помощь коту, которого нашли в одной из квартир во время ликвидации последствий пожара в четырехэтажном жилом доме. Кота, который уже не двигался и не дышал, вынесли на улицу, дали кислород из баллона, затем сделали массаж грудной клетки. Все это время хозяйка животного не отходила от него ни на шаг, а взяв ожившего питомца на руки, начала рыдать и прижимать его к груди.
Свинка Лулу и спасение от сердечного приступа
Случается так, что спасателями оказываются и самые животные... В Пенсильвании cемидесятикилограммовая свинка по кличке Лулу спасла жизнь своей хозяйке Джо Энн Олтсмэн, когда у той внезапно случился сердечный приступ. Увидев, что женщина упала на землю и не двигается, Лулу выбралась из огороженного дворика и побежала к шоссе. Самое удивительное, что ранее она ни разу не покидала пределов двора, а в критической ситуации даже сообразила, как открыть щеколду. Лулу легла посреди дороги и стала ждать, когда кто-нибудь остановится и поможет женщине. Периодически она бегала в дом и возвращалась. Наконец один из прохожил заметил странное поведение животного, последовал за Лулу, увидел, что произошло, и вызвал скорую помощь.
Фото: instagram, vk, facebook