7 историй о героях и спасении жизней, которые тронут вас до слез

Семнадцатилетний курсант кадетского корпуса МЧС Дмитрий Полухин тоже вернулся в горящий ТЦ «Зимняя вишня», услышав от охваченной паникой женщины, что она потеряла детей. Рискуя своей жизнью, Дмитрий вытащил троих малышей из магазина, в котором уже почти ничего не было видно из-за дыма. Свой поступок после трагедии парень объяснил просто и достойно — услышал крик о помощи и пошел.

«Когда все случилось, я находился в зале кинотеатра, смотрел фильм. Никакой сирены, ничего не было. Взрывов тоже я не слышал. Просто в зал забежала сотрудница кинотеатра и сказала всем уходить, потому что пожар. Мы все вышли через пожарный выход. Мой сеанс был в третьем зале, но когда по пожарному проходу мы шли мимо двери, ведущей во второй зал, я еще обратил внимание, что оттуда почему-то никто не выходит. Были люди за дверью или нет, я не успел понять. А потом я услышал детские крики. Я пошел на голос и увидел, что в одном из магазинов — или что это было, я в дыму не разглядел, — трое малышей забились в угол и плачут. В темноте я пошарил рукой и наткнулся на руку. Это был мальчик лет 11, как я потом уже увидел. Так же на ощупь еще взял за шиворот двух девочек и потащил к выходу», — рассказал он «Комсомольской правде».

Энтони Перес