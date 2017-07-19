Для того чтобы ежедневно тренировать мозг, достаточно изменить некоторые бытовые привычки.

В течение дня у вас периодически включается режим автопилота: пока вы умываетесь, готовите завтрак, добираетесь до офиса. На эти действия вы почти не затрачиваете умственные усилия. Да и работа, если вы давно ею занимаетесь, уже не требует от вас интеллектуальных подвигов. Тут-то и начинаются проблемы с памятью и мышлением, потому что без регулярной нагрузки нейронные связи между клетками мозга разрушаются. Если вы хотите замедлить процесс старения, займитесь умственной аэробикой. Комплекс простых упражнений задействует все органы чувств, благодаря чему формируются новые синаптические связи.

Изучайте знакомые предметы с закрытыми глазами

Ваш мозг преимущественно полагается на зрение, чтобы отличить один предмет от другого. Если вы будете использовать осязание, то у вас повысится активность в сенсорных зонах коры больших полушарий. Ради опыта вы можете сходить на «Прогулки в темноте» или «Невидимые музеи» — интерактивные экспозиции при полном отсутствии света.

Упражнение №1. Поставьте в гостиной или на кухне стакан с монетами. В течение дня перебирайте их, попробуйте угадать номинал только на ощупь. Также можно положить мелочь в карман и тренироваться, когда гуляете. Если вы хотите усилить опыт, то поставьте перед собой чашу с разными фруктами и овощами, примерно одинаковыми по форме и размеру (апельсины, яблоки, картофель, авокадо, лимоны, груши, помидоры, хурма, персики, сливы, нектарины), затем завяжите глаза и начните их перебирать. Для вас, возможно, станет открытием, что вы опознаете лимон не по тому, что он продолговатый и с пупырышками, а по тому, как он пахнет.