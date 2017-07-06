Сколько у вас накопилось планов, которые годами ждут завершения? Мы поможем с ними разобраться.

Поставить цель — все равно что влюбиться. Вы испытываете подъем сил и волнение при мысли о том, что научитесь танцевать, сбросите вес или откроете маленький магазин. Но проходит неделя-другая, и вы забрасываете новорожденную идею. Так происходит не потому, что вы ленитесь, а потому, что вы пользуетесь традиционной стратегией «Пришел, увидел, победил». Но беда в том, что для большинства людей она не работает. Предлагаем ее заменить более эффективными стратегиями.

Откажитесь от цели

Как можно чего-то достичь, если ничего не планировать? Запросто! Замените отдаленную Большую Цель на ежедневные скромные задачи. Оцените разницу между фразами «хочу через три месяца красивое тело» и «буду заниматься спортом по 20 минут в день». В первом случае вы через несколько недель обнаружите, что ни на шаг не придвинулись к вашей мечте, потому что диеты и тренировки были эпизодическими. А во втором вы не даете себе и другим никаких грандиозных обещаний, но уже вскоре увидите результат — удовольствие от того, что тело вам подчиняется. Достигните ли вы желаемого, если сосредоточитесь на маленьких задачах? Не будем утверждать, но ваши шансы однозначно возрастут.

Еще один плюс этой стратегии: вы сохраните удовольствие от жизни. Только вспомните, в каком стрессе вы находились, когда решили срочно найти работу или за год купить автомобиль. Вы испытывали давление времени и часто себя ругали за ошибки и провалы. Вам было бы гораздо легче, если бы вы определились, сколько вакансий будете просматривать ежедневно и какую сумму сможете регулярно откладывать.