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Когда депутат Беляков предложил приравнять так называемый гражданский брак к официальному, во многих девичьих сердцах затрепетала надежда: не так-то просто делать вид, что «штамп в паспорте ничего не значит», когда на самом деле от него зависит все. Закон даже всерьез собирались обсуждать весной.

Дума, однако, законопроект отклонила — по разным резонам: от скрепных до конституционных. В конце концов, люди потому и не ставят штампа в паспорт, чтобы избежать обязательств и имущественных сложностей, связанных с этим актом. Те, кто готов делить все совместно нажитое в соответствии с Семейным и Гражданским кодексами, всегда найдут полчаса, чтобы забежать в ЗАГС и зафиксировать эту свою готовность. А те, кто не готов… Можно ли их принуждать?

Несмотря на то, что религиозные институты горячо поддержали эту идею, уповая, что она возродит семейные ценности — и все начнут от безысходности жениться, парламент еще до первого чтения успел сообразить, что закон войдет в конфликт и с Конституцией, и с основными Кодексами. Да и святости брака не поспособствует. Хотя бы вот по этим трем причинам:

Брак — дело добровольное

Беляков предлагал объявлять сожителей законными супругами, если они жили под одной крышей и вели общее хозяйство в течение пяти лет. А если у них есть общий ребенок, то и двух лет достаточно. Соответственно, все имущество, приобретенное за время сожительства, считалось бы совместной собственностью и при расставании делилось бы пополам. Таким образом, основной мотив для сохранения свободы и независимости уничтожался: женись-не женись, а делиться придется. Одних такая перспектива радовала, других пугала…

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Поятно, что депутат стремился защитить тех, кто хочет замуж, но вынужден мириться с тем, что есть. Однако как быть с правами тех, кто замуж (или жениться) сознательно не хочет? Семейный кодекс на этот вопрос отвечает недвусмысленно: «Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста» (п. 1 ст. 12 СК РФ). Заключение брака — это право, а не обязанность сожителей. Заставить, конечно, можно… Но тогда, в соответствии со статьей 27 Семейного кодекса, любой из принудительно зарегистрированных супругов тут же может требовать признания брака недействительным. И даже прокурор обязан вмешаться, если «если брак заключен при отсутствии добровольного согласия одного из супругов» (ст. 27 СК РФ).

Хуже того, объявлять мужем и женой тех, кто об этом не просил — это уголовное преступление. Ст. 233 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы за принуждение женщины к вступлению в брак. Принуждение мужчин, правда, уголовно не преследуется… Но Гражданским и Семейным кодексами все равно не одобряется.

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