Дума, однако, законопроект отклонила — по разным резонам: от скрепных до конституционных. В конце концов, люди потому и не ставят штампа в паспорт, чтобы избежать обязательств и имущественных сложностей, связанных с этим актом. Те, кто готов делить все совместно нажитое в соответствии с Семейным и Гражданским кодексами, всегда найдут полчаса, чтобы забежать в ЗАГС и зафиксировать эту свою готовность. А те, кто не готов… Можно ли их принуждать?

Несмотря на то, что религиозные институты горячо поддержали эту идею, уповая, что она возродит семейные ценности — и все начнут от безысходности жениться, парламент еще до первого чтения успел сообразить, что закон войдет в конфликт и с Конституцией, и с основными Кодексами. Да и святости брака не поспособствует. Хотя бы вот по этим трем причинам:

Брак — дело добровольное

Беляков предлагал объявлять сожителей законными супругами, если они жили под одной крышей и вели общее хозяйство в течение пяти лет. А если у них есть общий ребенок, то и двух лет достаточно. Соответственно, все имущество, приобретенное за время сожительства, считалось бы совместной собственностью и при расставании делилось бы пополам. Таким образом, основной мотив для сохранения свободы и независимости уничтожался: женись-не женись, а делиться придется. Одних такая перспектива радовала, других пугала…