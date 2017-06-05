Мы не будем сейчас анализировать религиозные аспекты темы. Потому давайте считать, что гражданский брак — это не тот, который вне церкви, а тот, который без регистрации. А теперь постараемся не перепутать его с пробным.

Гражданский или пробный

В глобальном смысле, гражданский брак — это решение, пробный — это отсрочка решения. Мотивов, заставляющих людей отказаться от официальной регистрации отношений в принципе и навсегда, довольно много. Ну например:

Презрение ко всем государственным институтам

Звучит очень благородно и либерально (оно уже почти 100 лет так звучит): «Я не обязан отчитываться перед государством, с кем я сплю». Это правда. Никто не обязан. Только не очень понятно, почему потом эти необязанные требуют от государства, чтобы их признали наследниками или помогли с разделом имущества, нажитого в период сожительства.

Нежелание делиться имуществом

Если люди не хотят оставлять нынешнему партнеру все (или половину того), что нажито непосильным трудом, то им выгоднее жить гражданским браком. Так довольно часто поступают любовники, встретившиеся в предпенсионном и пенсионном возрасте: им вместе хорошо, они настоящая семья, но в то же время понимают, что пенсия вряд ли может считаться совместно нажитым имуществом, а квартиры и дачи, приобретенные в прошлых браках, они хотят оставить в наследство детям.

Свободолюбие

Очень распространенный в наше время сюжет: человек себя знает. То есть знает, что не способен к долгим стабильным отношениям, но это не значит, что он не имеет права на короткие стабильные отношения. Вы вместе, пока вам хорошо, но бюджет у вас раздельный, жилье у каждого свое (или съемное), делить вам при расставании нечего.

То ли дело пробный брак! Ни у кого никаких конкретных установок. Люди хотят «только попробовать», а потом уж решить — жить в гражданском браке, зарегистрировать отношения или расстаться. В большинстве случаев это даже не тест на совместимость с партнером, а проба себя: способен ли я уживаться с кем-либо? Многие, обнаружив что способны, потом выходят замуж (или женятся) за других — причем безо всяких предварительных проб.