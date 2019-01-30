Типичные ошибки женщин в гражданском браке, или Почему вы до сих пор не окольцованы

Знакомство

Если вы не собираетесь замуж, а просто хотите приобрести опыт в отношениях или прожить с удовольствием определенный (или неопределенный) отрезок своей жизни, то можете знакомиться и встречаться с тем, кто вам нравится. Но помните, что многие молодые люди не намерены жениться вообще ни на ком и никогда (или, по крайней мере, в ближайшие 10 лет).

Если вы планируете брак в ближайшей перспективе, то есть мужчины, которых лучше избегать. Обратите внимание вот на какие отрицательные маркеры:

· Яркая спортивная машина. Этот парень намерен еще долго производить вау-эффект на всех девушек мира, а не только на вас. · Хипстерский стиль. Свобода – их культ. В том числе – свобода от семейных обязательств. К тому же и девушку он, скорее всего, будет выбирать «по стилю», а не «для жизни». · Мужчина предпочитает экстремальные или одиночные виды спорта (например, серфинг или сноуборд). Он увлечен собой, а семья — это команда.

От знакомства до первого свидания

Самой не звонить, не писать в мессенджеры, не комментировать его статусы в соцсетях и вообще не проявляться. Если мужчина не позвонил в течение 4 дней, то о нем надо забыть. Вы ему не интересны.

Если мужчина позвонил и назначил свидание на завтра, откажитесь в вежливой форме: «У меня уже есть планы (даже если их нет), но я с удовольствием увижусь с тобой на следующих выходных». Пусть знает, что у вас своя интересная и активная жизнь, вы не сидите в одиночестве, но и не отвергаете его. Если вы действительно ему интересны, то в следующий раз он пригласит вас заблаговременно.