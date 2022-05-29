Влюбиться, чтобы забыться? Стоит ли торопиться замуж сразу после развода

Наверняка вы долгое время находились в паре и давно не были с собой наедине. Отдохните, насладитесь одиночеством, разберитесь в себе и наведите порядок в голове.

Примите опыт

После неудачного союза вряд ли кому-то хочется повторения истории. Следует принять ситуацию, изучить плохие стороны, найти и разобрать свои ошибки, извлечь уроки.

Займитесь собой

Найдите увлечение себе по душе или займитесь тем делом, которое давно откладывали, и насладитесь процессом. Обучитесь чему-то новому, например, иностранному языку, вождению, одним словом: совершенствуйтесь. Купите абонемент в фитнес, так как спорт — отличный способ эмоциональной разгрузки, а также положительно скажется на здоровье и фигуре. Плюс ко всему окунитесь в работу, тогда никто не отвлечет и реально достигнуть успеха, либо отправьтесь в путешествие.

Общайтесь

Вспомните о подругах, близких родственниках, с которыми постоянно не получалось встретиться. Заведите новые знакомства, а только потом допускайте в свою жизнь нового мужчину.

Знакомьтесь

Встретив подходящего мужчину, постепенно узнавайте больше друг о друге: черты характера, интересы, цели, взгляды и прочее. Чтобы сразу понимать подходите ли вы друг другу и потом не было неприятных сюрпризов. И главное — не торопите события.