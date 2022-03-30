Хватит плакать и страдать! 5 причин радоваться расставанию

Будучи в отношениях, человек живет в своеобразных рамках и постоянных ограничениях, тогда как после разрыва он становится свободным и может заняться любым делом, за которое потом не нужно будет отчитываться перед партнером: знакомьтесь, общайтесь с друзьями, найдите увлечение и прочее. В то же время стресса в жизни станет меньше. Например, оправдания своего времяпрепровождения и мысли о том, где и с кем сейчас находится возлюбленный, не будут тревожить, а также не потребуется выяснение отношений.

Нередко люди растворяются в любимом человеке, забывая про себя. Теперь настало время вспомнить о внутреннем «Я» и побыть эгоистом, не пытаясь угодить кому-либо. В том числе не придется больше терпеть родственников партнера, которые порой бывают невыносимы, пишет Тut-news. Среди плюсов еще оказалось не только знакомство с собой, но и личностный рост. Человек после расставания становится сильнее, опытнее и умнее, что позволяет в будущем «фильтровать» людей, вхожих в близкий круг.