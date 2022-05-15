Нужно ли признаваться любимому в измене: плюсы и минусы откровения

Очевидно, если измены происходят не из-за желания отомстить, партнер вряд ли будет уведомлен о случившемся или происходящем до сих пор. Поэтому первым тревожным звоночком окажется внезапная скрытность девушки. Ведь мы привыкли всегда и обо всем рассказывать любимому, даже раскрывать секреты подруг. Стало меньше разговоров, телефон всегда носит при себе, поверхностно говорит о том, как прошел ее день? Ей есть что утаивать!

Дальше на проблемы в отношениях указывает необоснованная раздражительность и полностью противоположное ей — равнодушие. Здесь все понятно. Если девушка начала остро реагировать на привычки, поступки, высказывания партнера, которые раньше терпела, или, наоборот, стала воспринимать их более лояльно, повод для сомнений имеется.

Впрочем, как и все внезапные изменения, перемены во внешности тоже сигналят о появлении новых обстоятельств. Возможно на горизонте появился мужчина, которого она хочет привлечь. В эту категорию относятся смена стиля в одежде, прически, походы в спортзал, салоны красоты и прочее.