Угасание страсти, скрытность и другие сигналы серьезных проблем в отношениях

В первую очередь залогом счастливых и успешных отношений считается наличие страсти в постельных делах. Если у людей проблемы в интимной жизни, следует поговорить с партнером и решить их, в противном случае придется расстаться. Об этом сообщает Women's Health.

Манипулирование, ложь, начало споров и ссор, унижение и токсичное поведение в целом также являются причинами для разрыва отношений. О проблемах говорит и отсутствие малейших проявлений любви, вроде заботы, уважения и признаний в своих чувствах, и отдаление, скрытность, ведь вы больше не делитесь тайным и сокровенным.

Также тревожными сигналами о угасании чувств в паре считаются следующие ситуации: не хотите знакомить друг друга с близкими людьми, один из вас вместо «мы» начал говорить только «я», не советуетесь и принимаете даже важные решения в одиночку, строите планы без наличия в них любимого и вас больше не умиляют причудливые его привычки.