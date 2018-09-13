Как секс помогает похудеть и почему такие тренировки подходят не всем

Чудесное преображение

Одна моя подруга недавно внезапно обрела личное счастье. И это кардинально изменило ее внешне. Она всегда была девушкой пышной и своими формами даже гордилась. Но в последнее время располнела значительно. И неспроста: с работой не ладилось, а в личной жизни у нее уже давно царил штиль, который нарушался, как по расписанию, не чаще раза в год. При ее природной склонности она еще и активно заедала все эти проблемы — пирожными в кофейнях и многочисленными хачапури. Когда дела с работой стали совсем плохи, она вынуждена была переехать из Москвы обратно в Грузию. Порции хачапури удвоились, как мы понимаем. Плюс домашние застолья с многочисленной родней.

Но нет худа без добра. На родине она встретилась с давним поклонником. У них закрутился страстный роман. А подруга похудела на 13 кг. Ни больше ни меньше. Это с учетом того, что в Москве она регулярно ходила на изматывающие тренировки и все-таки пыталась контролировать свое питание. Дома же забросила все, отпустила, что называется. И незаметно для себя похудела. Все дело в гормонах!

Играй, гормон!

Во время стандартной часовой кардиотренировки сжигается около 300-400 ккал. При сексе — значительно меньше. Казалось бы, нечего и сравнивать, похудеть с помощью секса вряд ли удастся. Но все гораздо сложнее. У секса, если выразиться совсем просто, существует «накопительный эффект».

За весь процесс секса, возбуждения и оргазма отвечают гормоны. Они же, как мы знаем, могут быть причиной резкого набора веса или потери килограммов. Однако чтобы гормоны действительно оказали мощное влияние, их уровень должен быть стабильным — в нормализации гормонального фона поможет только регулярная половая жизнь.