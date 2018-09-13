Как секс помогает похудеть и почему такие тренировки подходят не всем

Чудесное преображение
Одна моя подруга недавно внезапно обрела личное счастье. И это кардинально изменило ее внешне. Она всегда была девушкой пышной и своими формами даже гордилась. Но в последнее время располнела значительно. И неспроста: с работой не ладилось, а в личной жизни у нее уже давно царил штиль, который нарушался, как по расписанию, не чаще раза в год. При ее природной склонности она еще и активно заедала все эти проблемы — пирожными в кофейнях и многочисленными хачапури. Когда дела с работой стали совсем плохи, она вынуждена была переехать из Москвы обратно в Грузию. Порции хачапури удвоились, как мы понимаем. Плюс домашние застолья с многочисленной родней.
Но нет худа без добра. На родине она встретилась с давним поклонником. У них закрутился страстный роман. А подруга похудела на 13 кг. Ни больше ни меньше. Это с учетом того, что в Москве она регулярно ходила на изматывающие тренировки и все-таки пыталась контролировать свое питание. Дома же забросила все, отпустила, что называется. И незаметно для себя похудела. Все дело в гормонах!
Играй, гормон!
Во время стандартной часовой кардиотренировки сжигается около 300-400 ккал. При сексе — значительно меньше. Казалось бы, нечего и сравнивать, похудеть с помощью секса вряд ли удастся. Но все гораздо сложнее. У секса, если выразиться совсем просто, существует «накопительный эффект».
За весь процесс секса, возбуждения и оргазма отвечают гормоны. Они же, как мы знаем, могут быть причиной резкого набора веса или потери килограммов. Однако чтобы гормоны действительно оказали мощное влияние, их уровень должен быть стабильным — в нормализации гормонального фона поможет только регулярная половая жизнь.
«В моей практике были такие примеры: очень часто женщины худеют в первый год брака. То есть у них и до этого была сексуальная жизнь, но она была не такая стабильная, как в браке. Именно регулярные сексуальные контакты с постоянным партнером, к которому женщина испытывает сильные чувства, может привести к похудению, а чувства особенно яркие именно в первый год совместной жизни».
Елена Бунтова рассказала, какие гормоны принимают участие в процессе секса и как они влияют на сжигание жира и тонус мышц.
Эстроген и тестостерон. Это основные половые гормоны. Эстроген отвечает за выделение смазки у женщин, тестостерон — мужской гормон, у женщин в организме он присутствует в незначительных количествах и отвечает за степень возбуждения в сексе.
Адреналин. Его называют гормоном страха, стресса и… секса. Наибольшее его количество вырабатывается до оргазма, когда желание обладать партнером достигает пика. Выброс этого гормона в кровь, как известно, оказывает тонизирующее действие на мышцы, учащает сердцебиение. А это как раз необходимо для похудения.
**Окситоцин.**Гормон любви, привязанности, материнства и отцовства. Этот гормон отвечает за привязанность и вырабатывается только у тех партнеров, у кого сложились стабильные и доверительные отношения. То есть при случайном сексе с разовым партнером адреналин выделяется в любом случае, а вот окситоцин — нет. Причем окситоцин — это такой «адреналин замедленного действия», отмечает Елена Бунтова. Только адреналин выбрасывается единовременно, а окситоцин вырабатывается постепенно. Но он также отвечает за воодушевление и тонизирует. Усиливается выработка окситоцина также во время объятий и поцелуев. Именно поэтому секс с любимым приятнее для женщины: окситоцин вырабатывается в матке и вызывает ее обильные сокращения.
**Дофамин.**Гормон обладания и целеустремленности. Он вырабатывается только при влюбленности и страстном желании обладать объектом.
Эндорфин. Гормон радости и счастья. Именно он дает львиную долю «пьянящего» чувства влюбленности в первые месяцы. Когда между партнерами появляется привычка, его выработка снижается. Эндорфин отвечает за возбуждение. Именно поэтому в начале отношений нет даже речи ни о каких прелюдиях, гормоны «играют» сами. А вот уже позже для достижения того же уровня возбуждения нужно приложить усилия, включить фантазию. И это нормально, просто химия, а вовсе не отсутствие любви. Кстати, помимо влюбленности, мы получаем эндорфины, когда едим сладкое.